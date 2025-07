Microsoft & Xbox: Weitere Projekte vor dem Aus – Ausmaß erst in den nächsten Stunden sichtbar

In der Gaming-Branche, vor allem bei den Redmondern, herrscht große Unruhe: Microsoft hat über die Zukunft verschiedener Xbox-Projekte entschieden, darunter dem Vernehmen nach das bei Rare entwickelte „Everwild“. Doch dabei soll es nicht bleiben, wie der gut vernetzte Bloomberg-Journalist Jason Schreier berichtet.

Laut Schreier sind die vollständigen Auswirkungen noch nicht abzusehen. „Das volle Ausmaß der heutigen Xbox-Entlassungen ist noch nicht absehbar, aber es sind weitere Nachrichten über Projektabsagen und Stellenabbau zu erwarten, sobald die US-Westküste wieder aufwacht. Einige Studios planen innerhalb der nächsten zwei Stunden Meetings“, erklärte er.

Das bedeutet: Neben „Everwild“ könnten noch weitere Spiele betroffen sein. Allerdings ist unklar, ob es sich dabei um unangekündigte Projekte handelt oder um Titel, deren Entwicklung bereits offiziell bestätigt wurde. Es gibt Aussagen über eine mögliche Einstellung von „Perfect Dark“. Hier ist die Faktenlager aber noch sehr dünn und weniger verlässlich.

Update: Laut Jason Schreier wurde „das neue MMORPG-Projekt von Zenimax Online Studios […] als Teil der Xbox-Entlassungen gestrichen.“ Das Spiel, das unter dem Codenamen Blackbird lief, befand sich bereits seit 2018 in Entwicklung. Er ergänzte noch einmal aus Sicht der US-Zeitzonen, dass es „heute Morgen noch mehr Neuigkeiten geben“ wird.

Zenimax und King ebenfalls betroffen

Neben Rare wirken sich die Kürzungen auf mehrere Bereiche der Gaming-Sparte aus. So verliert die King-Division von Microsoft in Barcelona laut Bloomberg rund zehn Prozent ihrer Belegschaft, was etwa 200 Beschäftigte betrifft. Auch bei Zenimax sind Entlassungen geplant. Genaue Zahlen wurden nicht veröffentlicht. Betroffen seien unter anderem das Marketingteam in London sowie Standorte in Rockville, Maryland.

Phil Spencer, Chef der Xbox-Sparte, bestätigte die Maßnahmen in einem internen Memo. Darin heißt es, man wolle das Gaming-Geschäft für nachhaltigen Erfolg neu aufstellen und sich stärker auf strategische Wachstumsbereiche konzentrieren. „Um auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein, müssen wir jetzt Entscheidungen treffen. Ein wichtiger Teil dieser Strategie ist die Disziplin, die besten Chancen zu priorisieren“, so Spencer.

Die aktuelle Entlassungswelle reiht sich in eine Serie ähnlicher Maßnahmen bei Microsoft ein. Bereits im Mai hatte Xbox rund drei Prozent der Belegschaft abgebaut. Zuvor traf es im September 2024 etwa 650 Beschäftigte.

Insgesamt betreffen die jüngsten Einschnitte laut CNBC konzernweit etwa 9.000 Menschen, etwa vier Prozent der weltweiten Belegschaft. Gleichzeitig erzielte Microsoft im März-Quartal einen Nettogewinn von knapp 2,6 Milliarden US-Dollar bei einem Umsatz von 70 Milliarden US-Dollar.

Die Unternehmensführung verweist auf die Notwendigkeit, Ressourcen auf profitablere Bereiche zu konzentrieren. Ein Microsoft-Sprecher erklärte gegenüber Eurogamer: „Wir setzen weiterhin organisatorische und personelle Veränderungen um, die notwendig sind, um das Unternehmen und die Teams für den Erfolg in einem dynamischen Markt zu positionieren.“

Die aktuellen Entwicklungen sorgen dafür, dass die Liste eingestellter oder gefährdeter Xbox-Projekte weiter wächst. Auch ganze Studios hatte Microsoft in der Vergangenheit geschlossen. Ein prominentes Beispiel ist Tango Gameworks, der Entwickler des gefeierten „Hi-Fi Rush“,

