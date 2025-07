Outriders 2: People Can Fly verliert wichtiges Projekt

Die vergangenen Monate waren für zahlreiche Entwicklerstudios von Projektabsagen und Entlassungen geprägt. Auch People Can Fly, bekannt durch Spiele wie „Outriders“ oder „Gears of War: Judgment“, blieb davon nicht verschont.

Im Juni stellte People Can Fly zwei unveröffentlichte Projekte ein. Eines davon war die geplante Fortsetzung „Outriders 2“, die intern unter dem Namen „Project Gemini“ entwickelt wurde. Dies berichtete zunächst das Magazin TheThumbWars. Insider Gaming konnte die Existenz des Projekts sowie dessen Einstellung unabhängig davon bestätigen.

Nach Informationen mehrerer Quellen befand sich „Project Gemini“ Anfang 2025 in der Phase des Motion Capturings. Dabei werden Bewegungen von Schauspielern aufgezeichnet, um Animationen und Zwischensequenzen für das Spiel zu erstellen. Entgegen anderslautender Berichte stand das Spiel jedoch keineswegs kurz vor der Fertigstellung.

Hintergründe bleiben unklar

Offizielle Gründe für die Absage von „Outriders 2“ gibt es bislang nicht. Mehrere Quellen nannten jedoch Finanzierungs- und Kommunikationsprobleme zwischen People Can Fly und Publisher Square Enix als mögliche Ursachen.

Die Entscheidung, das Projekt zu stoppen, hatte Konsequenzen für das Studio. Im Zuge der Absagen wurden rund 50 Mitarbeiter entlassen. Bereits im Vorjahr hatte People Can Fly mindestens 120 Stellen abgebaut.

Trotz dieser Rückschläge arbeitet People Can Fly weiter an mehreren neuen Titeln. Dazu gehören unter anderem „Gears of War: E-Day“ in Zusammenarbeit mit Xbox Game Studios, Projekte mit Krafton und Sony Interactive Entertainment sowie Eigenentwicklungen wie „Lost Rift“ für Virtual Reality und „Project Bison“.

„Outriders“ ist ein kooperativer Third-Person-Looter-Shooter, der 2021 erschienen ist. Der Titel verbindet Shooter-Action mit Rollenspiel-Elementen: Spieler schlüpfen in die Rolle eines sogenannten Outriders, der auf dem feindseligen Planeten Enoch überleben muss und dort übernatürliche Kräfte entwickelt.

Die Handlung dreht sich um das Überleben der Menschheit in einer chaotischen Welt voller Monster, rivalisierender Fraktionen und einer mysteriösen Anomalie, die alles verändert. Allzu gut kam „Outroders“ weder bei den Spielern noch bei der Fachpresse an. Der Metascore liegt im Fall der PS5-Version bei 73. Im PlayStation-Network vergaben Spieler im Schnitt 3,88 von fünf möglichen Sternen. Dort steht auch eine Demo zum Download bereit.

Ob es jemals eine Rückkehr des „Outriders“-Franchises geben wird, ist derzeit unklar. Fest steht bislang nur, dass in nächster Zeit mit keiner Fortsetzung gerechnet werden sollte.

