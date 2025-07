Perfect Dark: Microsoft stoppt Reboot – The Initiative geschlossen

Microsoft hat die Schließung von The Initiative bestätigt. Das Studio wurde 2018 gegründet, unter anderem mit Darrell Gallagher, der zuvor an „Tomb Raider“ gearbeitet hatte. The Initiative werkelte bislang an einer Neuauflage des Stealth-Spiels „Perfect Dark“ aus den frühen 2000er-Jahren. Diese Pläne sind nun hinfällig. Das Spiel wurde eingestellt.

„Wir haben beschlossen, die Entwicklung von Perfect Dark und Everwild einzustellen und mehrere noch nicht angekündigte Projekte in unserem Portfolio zu stoppen“, teilte Matt Booty, Leiter der Xbox Game Studios, in einer internen E-Mail mit. Weiter erklärte er: „Im Zuge dessen schließen wir eines unserer Studios, The Initiative.“

Mit der Einstellung von „Perfect Dark“ endete auch die Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics. Gallaghers ehemaliges Team war an der Entwicklung des Titels beteiligt.

Xbox von globalen Entlassungen betroffen

Den Berichten nach hat Microsoft im Rahmen einer konzernweiten Sparrunde rund 4 Prozent der weltweiten Belegschaft entlassen, was etwa 9.000 Mitarbeitern entspricht. Nicht zuletzt betroffen sind Xbox und weitere Bereiche der Gaming-Sparte. In „Call of Duty“-Studios und bei Turn 10 gab es Berichten zufolge erhebliche Stellenstreichungen:

Booty erklärte: „Diese Entscheidungen sowie weitere Veränderungen in unseren Teams spiegeln die umfassende Anstrengung wider, Prioritäten anzupassen und Ressourcen zu bündeln, um unsere Teams für größeren Erfolg in einer sich verändernden Branche zu rüsten.“

Die betroffenen Mitarbeiter würden unterstützt, unter anderem durch Abfindungen und Hilfe bei der Vermittlung neuer Positionen innerhalb von Xbox.

Xbox-Portfolio bleibt groß, Hardwarepläne unberührt

Trotz der Kürzungen plant Microsoft nach eigenen Angaben weiterhin über 40 Spiele. Titel, die im Xbox Showcase im Juni präsentiert wurden, sollen von den Einschnitten nicht betroffen sein. Dazu gehören unter anderem „Clockwork Revolution“ und „State of Decay 3“. Allerdings wird gemunkelt, dass es auch beim Entwickler des zuletzt genannten Spiels zu Streichungen kam.

„Unsere Portfoliostrategie bleibt unverändert: Spiele entwickeln, die unsere Spieler begeistern, unsere größten Franchises weiter ausbauen und neue Geschichten, Welten und Charaktere erschaffen“, schrieb Booty weiter. Die Hardware-Entwicklung für die nächste Xbox-Generation sei laut internen Informationen ebenfalls nicht von den Kürzungen betroffen.

Allerdings existieren „Everwild“ und ein bislang nicht angekündigtes MMORPG von ZeniMax Online nicht mehr:

Microsoft hat allein im laufenden Jahr insgesamt über 15.000 Arbeitsplätze gestrichen. Das Unternehmen verwies dabei auf die Notwendigkeit, sich auf rentable Geschäftsbereiche zu konzentrieren und auf veränderte Marktbedingungen, etwa durch Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz.

Weitere Meldungen zu Perfect Dark.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren