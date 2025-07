PS VR2: Hat Virtual Reality eine Zukunft? PlayStation-Veteran spricht über Technik, Chancen und Reach

PlayStation-Urgestein Shuhei Yoshida ist zwar nicht mehr bei Sony beschäftigt, blieb der Branche aber treu. In seiner neuen Rolle als Berater schilderte er seine Sicht auf das Thema Virtual Reality.

Den ganz großen Durchbruch konnte Virtual Reality bisher nicht erzielen, auch wenn Prognosen zufolge im Jahr 2025 bis zu 216 Millionen VR-Nutzer aktiv sein sollten. So lautete zumindest eine 2022 veröffentlichte Einschätzung.

Von der genannten Zahl dürften wir drei Jahre später weit entfernt sein. Doch hat Virtual Reality überhaupt eine Zukunft? Shuhei Yoshida, ehemaliger Manager bei PlayStation, scheint fest daran zu glauben.

Yoshida sieht VR als Gegenwart und Zukunft

In einem Interview mit Gamesradar schilderte Yoshida seine Sicht auf die Dinge, wobei zu berücksichtigen ist, dass er das Gespräch als Berater von nDreams führte. Hierbei handelt es sich um einen Entwickler, der sich auf VR-Projekte fokussiert.

Im Interview bezeichnet Yoshida Virtual Reality als „sowohl Gegenwart und Zukunft“. Die Fortschritte seien vor allem technischer Natur: „Die Hardware ist besser geworden, mit leistungsfähigeren PCs und Konsolen, höherer Auflösung, höheren Bildraten und besserem Tracking.“ Diese Verbesserungen führten zu „schöneren, immersiveren Szenen in VR“ und gäben Studios die Möglichkeit, ambitioniertere Spielkonzepte umzusetzen.

Yoshida hob zugleich die Arbeit erfahrener Entwickler hervor: Studios wie nDreams, die bereits seit über einem Jahrzehnt an VR-Inhalten arbeiten, könnten ihr Wissen gezielt einsetzen, „um VR-Erlebnisse zu gestalten, die sich für die Menschen großartig anfühlen.“

Konsolen-VR: Einfache Nutzung, neue Erlebnisse

Insbesondere für Konsolenspieler sieht Yoshida große Chancen im VR-Bereich. Konsolen seien „sehr leistungsstark und für alle einfach zu benutzen“, während Virtual Reality ein Erlebnis ermögliche, „das leicht einzurichten ist und es ermöglicht, großartige Spiele auf einer Konsole zu spielen.“ Das Besondere sei die Exklusivität solcher Erfahrungen: VR biete „wirklich Erlebnisse, die man außerhalb von VR niemals haben könnte.“

Ein Beispiel ist das von nDreams entwickelte „Reach“, das für PlayStation VR2 erscheinen wird und im PS Store auf die Wunschliste gepackt werden kann. Obwohl sich Yoshida selbst nicht als intensiven VR-Nutzer beschreibt, hat ihn der Titel beeindruckt. „Es hat mir wirklich gefallen, weil es sich sehr einfach spielen ließ und dennoch auf die richtige Weise herausfordernd war.“

In „Reach“ erlebt Yoshida nach eigenen Worten das Gefühl, „selbst zum Helden eines Films zu werden, etwas, das man sonst nirgendwo erleben könnte.“ Besonders habe ihn der finale Spielabschnitt der Anspielfassung überrascht: „Am Ende der Demo, nach all dem Rennen und Kämpfen, habe ich erkannt, dass es nicht nur VR war, sondern auch eine Simulation in einer Simulation.“

Solche Effekte seien Yoshida zufolge typisch für die besonderen Möglichkeiten des Mediums, da VR „viele solcher cleveren Überraschungen liefern“ könne. Während der PlayStation-Veteran nicht direkt bei nDreams arbeitet, begleitet er die Entwicklungen des Studios. In diesem Sinne habe er die Hoffnung, dass das Studio „weiterhin die gesamte VR-Industrie voranbringen“ werde.

Und auch Microsoft verschließt sich dem Thema nicht mehr:

Wie blickt ihr auf das Thema Virtual Reality? Hat diese Technologie eine Zukunft oder wird sie nur langsamer den Weg von 3D gehen?

