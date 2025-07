PS6: Release noch Jahre entfernt? Mark Cerny spricht über seine Zeitpläne

Zuletzt häuften sich die Berichte rund um die PS6 und auch Sony selbst begann offen über die kommende Next-Gen-Konsole zu sprechen. Rückt ein Release also näher, oder müssen Spieler sich noch gedulden? Systemarchitekt Mark Cerny hat sich nun in einem aktuellen Interview zu seinen Zeitplänen geäußert.

Die PS5, die am 19. November 2020 auf den Markt kam, befindet sich bereits in ihrem fünften Jahr. Betrachtet man die bisherigen Lebenszyklen früherer Modelle, hat die Konsole damit voraussichtlich die Hälfte ihrer Lebenszeit überschritten. Eine leistungsfähigere PS5 Pro sorgte im letzten Herbst für eine Auffrischung der aktuellen Generation.

Doch die PS6 scheint näher zu rücken: In den vergangenen Monaten häuften sich die Berichte und Spekulationen über die Next-Gen-Konsole und auch Sony begann damit, offen über die kommende Plattform zu sprechen. Es scheint fast so, als stünde ein Release unmittelbar bevor. Doch wie viel Geduld ist noch gefragt? In einem aktuellen Interview gab Mark Cerny, der leitende Systemarchitekt hinter der PS4 und PS5, einen Einblick in seine Zeitpläne.

Mark Cerny bereitet sich auf die nächste Konsolengeneration vor

Nachdem Sony bereits in der Vergangenheit erfolgreich mit AMD zusammengearbeitet hatte, wird die Partnerschaft auch für die PS6 fortgeführt. Gemeinsam arbeiten die beiden Unternehmen aber auch an einer neuen Upscaling-Technologie namens Project Amethyst, die im nächsten Jahr als „Drop-in-Ersatz für das aktuelle PSSR“ auf der PS5 Pro zum Einsatz kommen wird. Das verriet Cerny jetzt in einem Interview mit Toms Guide.

Und im Verlauf dieses Gesprächs kam Sonys Mastermind hinter der Hardware-Entwicklung der PlayStation-Konsolen auch auf die PS6 und seine Pläne zu sprechen. Und demnach wird die Veröffentlichung des PS5-Nachfolgers wohl noch etwas auf sich warten lassen. „AMD entwickelt sich extrem schnell“, sagte Cerny mit Blick auf die Grafiktechnologie, doch was Sony betrifft, rechnet er damit, dass in den nächsten Jahren nur die Software ein Thema sein wird.

Hinsichtlich der PS6, werden Cernys Vorhaben wohl nicht allzu bald umgesetzt: „Was ich versuche, ist, mich auf die nächste Konsolengeneration vorzubereiten, daher ist mein Zeitrahmen hier auf mehrere Jahre ausgelegt“, so der Systemarchitekt.

Wann könnte die PS6 erscheinen?

Was ein „Zeitrahmen von mehreren Jahren“ für den Launch der PS6 genau bedeutet, lässt sich aktuell nicht sagen. Es ist jedoch anzunehmen, dass die nächste Sony-Konsole wohl eher später als früher auf den Markt kommen wird. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass der Lebenszyklus der aktuellen Generation durch Umstände wie die COVID-19-Pandemie alles andere als gewöhnlich verlief. Zudem verstärken Titel wie „Death Stranding 2“ den Eindruck, dass die PS5 erst jetzt richtig an Fahrt aufnimmt.

In Anbetracht der vergangenen Konsolengenerationen, dürfte mit der PS6 wohl nicht vor 2027 zu rechnen sein. Womöglich könnte es auch erst 2028 so weit sein – ein Jahr, dass sich auch für den ehemaligen PlayStation-Manager Shuhei Yoshida „richtig anfühlen“ würde. So erklärte er im vergangenen Februar, dass sich die aktuelle Generation seiner Ansicht nach „verlangsamt“ habe und ein Marktstart im Jahr 2027 „etwas zu früh“ kommen würde.

Letztendlich weiß wohl nur Sony, wann es tatsächlich so weit sein wird. Fest steht, dass die Japaner auch zukünftig einen Fokus auf Heimkonsolen legen werden und die Spieler Generationssprünge erwarten können. Gerüchten zufolge könnte die PS6 allerdings in Kombination mit einem entsprechenden Handheld veröffentlicht werden.

