Stellar Blade: Neues Update mit Gratis-Geschenk jetzt für PS5 und PC verfügbar

Nachdem für „Stellar Blade“ vor rund drei Wochen das Update 1.011 veröffentlicht wurde, dass unter anderem neue Features für den Foto-Modus und den Crossover-DLC mit Shift Ups Mobile-Gatcha „Goddess of Victory: Nikke“ ins Spiel brachte, steht ab sofort schon die nächste Aktualisierung für das erfolgreiche Action-Adventure zum Download bereit.

Das PS5-Update trägt die Versionsnummer 1.012, während das PC-Pendant Patch 1.2.0 ist. Und auch dieses Mal können sich die Spieler nicht nur über die gewohnten Verbesserungen und Fehlerbehebungen freuen. Als Dankeschön für die vielen Spieler, die mit dem PC-Release für einen neuen Höchststand sorgten – und damit sogar die Spielerzahlen der PS5-Version in den Schatten stellten – verteilen die Entwickler auch ein Gratis-Geschenk.

So können sich alle Spieler in „Stellar Blade“ nach der Installation des Updates in die Bar „The Last Gulp“ in Xion bewegen und von der musikalischen Androidin Enya „ein Dankeschön-Geschenk“ erhalten. Dabei handelt es sich um ein „Zeichen unserer Wertschätzung für all die Liebe und Unterstützung unserer Spieler“, wie Entwickler Shift Up in einem X-Beitrag verlauten ließ.

Das Gratis-Geschenk beinhaltet sieben neu arrangierte Musikstücke, die basierend auf der bestehenden Hintergrundmusik des Spiels erstellt wurden und denen ab sofort in „Stellar Blade“ gelauscht werden kann. Dabei handelt es sich um folgende Tracks:

Don’t Forget Me (Trio)

Flooded Commercial Sector (Trio)

Clock Tower (Trio)

White Night (Trio)

Wasteland – Reboot (Trio)

Oasis (Trio)

Don’t Forget Me (Refresh)

Darüber hinaus gewährt das neue Update auch sofortigen Zugang zum Hard Mode, der jetzt nicht nur für das Hauptspiel, sondern auch für den Boss-Challenge-Modus verfügbar ist. Eine Übersicht über alle Änderungen, Neuerungen und Verbesserungen liefert das Changelog:

Stellar Blade – PS5-Update 1.0.12 / PC-Update 1.2.0

Der Hard Mode ist jetzt von Spielbeginn an verfügbar.

Der Hard Mode ist nun auch für die Boss-Herausforderung freigeschaltet.

Es wurde ein Problem während der Quest „Wo ist der fantastische Köder?“ behoben, bei dem Köder, der aus Unterwasserkisten fiel, gelegentlich nicht aufnehmbar war.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem sich die Kamera beim Betreten des „Demogorgon“-Kampfes manchmal von der beabsichtigten Position wegbewegte, was das Zielen unmöglich machte.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Artbook nach Abschluss des ersten Spieldurchgangs gelegentlich nicht auf dem Titelbildschirm erschien.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Outfit auf den „Skin Suit“ zurückgesetzt wurde, wenn man die Boss-Herausforderung betrat, während man den „Planet Diving Suit (6th) V3“ trug.

Es wurde ein Problem während des Scarlet-Kampfes behoben, bei dem Quick-Time-Events (QTEs) zu abnormalen Charakterbewegungen und Kamerahaltung führen konnten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Spiel gelegentlich abstürzte, wenn man den Foto-Modus betrat.

Diverse weitere Fehlerbehebungen.

Mögliche Switch 2-Version und Fortsetzung

Ob in Zukunft noch weitere Updates für „Stellar Blade“ erscheinen werden, ist nicht bekannt, dürfte aber sehr wahrscheinlich sein. Des Weiteren könnte das Abenteuer von Eve neben der PS5 und PC womöglich noch für eine weitere Plattform erscheinen: Gerüchten zufolge könnte Shift Up das Spiel auch auf die Nintendo Switch 2 bringen.

Offiziell bestätigt wurden die Spekulationen bislang zwar noch nicht, doch das südkoreanische Studio gab bereits zu verstehen, dass die Möglichkeiten einer Portierung intern ausgelotet werden. Die finale Entscheidung dürfte jedoch bei Sony liegen, die im Besitz der „Stellar Blade“-Rechte sind.

Währenddessen arbeitet Shift Up hinter den Kulissen auch schon an einer Fortsetzung von „Stellar Blade“: Nachdem „Stellar Blade 2“ im Mai bereits in einem Präsentationsdokument der Entwickler angedeutet wurde, sprach Game Director Hyung-tae Kim erst vor zwei Wochen offen über den Nachfolger, dessen Entwicklung als DLC für den ersten Teil begann. Zwar befinde man sich noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase, hoffe aber auch, dass eine Veröffentlichung vielleicht schon 2027 erfolgen könnte.

