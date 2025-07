System Shock 2 Remaster: Nach Verschiebung in letzter Minute – Termin für PS5 & Co. steht

Ende Juni veröffentlichten die Nightdive Studios mit „System Shock 2: 25th Anniversary Remaster“ eine technisch und spielerisch überarbeitete Neuauflage des Rollenspiel-Shooters aus dem Jahr 1999.

Allerdings erschien nur die PC-Version wie geplant. Die Umsetzung für die verschiedenen Konsolen verschoben die Nightdive Studios hingegen in quasi letzter Minute – aufgrund eines kurzfristig entdeckten Fehlers, wie die Entwickler erklärten. Nachdem das Studio versprach, dass sich die zusätzliche Wartezeit auf den Konsolen in einem überschaubaren Rahmen halten wird, steht endlich der Veröffentlichungstermin für PS5 und Co. fest.

In einer aktuellen Mitteilung weist Nightdive darauf hin, dass „System Shock 2: 25th Anniversary Remaster“ nun am 10. Juli 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch erscheint.

Ein Klassiker feiert sein Comeback

Mit „System Shock 2: 25th Anniversary Remaster“ verhelfen die Nightdive Studios dem Kult-Klassiker zu einem Comeback auf den aktuellen Plattformen. Wie es in der offiziellen Beschreibung heißt, ging es den Entwicklern darum, den Rollenspiel-Shooter entsprechend zu modernisieren, ohne dass sich dieser zu sehr von seinen spielerischen Wurzeln entfernt.

Im Jahr 2114 wachen die Spieler auf dem FTL-Schiff Von Braun aus dem Kryoschlaf auf und können sich nicht daran erinnern, wer sie sind oder wo sie sich befinden. Allerdings wird schnell deutlich, dass offenbar einiges schief gelaufen ist.

Hybride Mutanten und tödliche Roboter streifen durch die Gänge, während die Schreie der verbliebenen Crew durch den kalten Schiffsrumpf hallen. In „System Shock 2“ sehen sich die Spieler mit Shodan konfrontiert. Einer abtrünnigen KI, die sich nicht weniger als die komplette Vernichtung der Menschheit zum Ziel gesetzt hat.

Nun liegt es an den Spielern, den Kampf gegen die KI und ihre Schergen aufzunehmen. Zu den Verbesserungen des Remasters gehören eine überarbeitete Grafik, die die Zwischensequenzen, die Charaktere sowie die Waffen einschließt.

Auf PS5 und Xbox Series X wird dabei eine Darstellung in bis zu 120FPS unterstützt. Ebenfalls enthalten ist ein plattformübergreifender Koop-Modus für die Kampagne.

