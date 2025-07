The Witcher 4: Aus dem Vorgänger gelernt – So möchte euch CD Projekt mit der Story begeistern

In einem Interview sprach Narrative Director Philipp Weber über die Arbeiten an der Geschichte von "The Witcher 4" und verriet, wie diese die Spieler in ihren Bann ziehen soll. Ein Vorhaben, bei dem das Team unter anderem auf die Erfahrungen, die mit der Entwicklung von "The Witcher 3: Wild Hunt" gesammelt wurden, zurückgreift.