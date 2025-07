Xbox: Entlassungen bei mehreren Niederlassungen bestätigt – Phil Spencer äußert sich

Wie bereits in den vergangenen Wochen durchgesickert ist, hat Microsoft weitere Entlassungen in der Xbox- und Gaming-Sparte vorgenommen. Ersten Berichten zufolge sind mehrere Niederlassungen betroffen – darunter auch ZeniMax Media.

Nachdem zunächst Bloomberg berichtete, dass Microsoft weitere Entlassungen plant, meldeten sich weitere Quellen zu Wort und gaben an, dass auch die Xbox-Sparte nicht von weiteren Einsparungen verschont bleibt.

Unter anderem war sogar von möglichen Studioschließungen die Rede. Ob es tatsächlich so weit kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Allerdings erreichten uns am frühen Nachmittag die ersten Bestätigungen von Entlassungen. Den Berichten zufolge sind sowohl ZeniMax Media, die Muttergesellschaft von Bethesda Softworks, als auch der Mobile-Games-Hersteller King betroffen.

Wie anonym bleiben wollende Quellen gegenüber Windows Central angaben, hat Microsoft bei King rund zehn Prozent der Stellen gestrichen und etwa 200 Mitarbeiter entlassen. Betroffene bestätigten außerdem, dass es zu Kürzungen im Marketingteam von ZeniMax Media in London (Großbritannien) sowie in Rockville (Maryland, USA) kommt. Wie umfangreich die Entlassungen dort ausfallen, ist bislang unklar.

Interne E-Mail an die Betroffenen geleakt

In einer internen E-Mail, die an die Öffentlichkeit gelangte, wandte sich Phil Spencer, Leiter von Microsoft Gaming, an die betroffenen Mitarbeiter und erläuterte die einschneidenden Maßnahmen. Laut Spencer verfolgt Microsoft das Ziel, die Gaming-Sparte künftig effizienter aufzustellen, und entfernte aufgrund dessen unter anderem mehrere Managementebenen.

Dies soll zu höherer Agilität und Effektivität führen. Wie Spencer einräumte, erfolgen die erneuten Entlassungen zu einem Zeitpunkt, an dem Microsoft „mehr Spieler, Spiele und Spielstunden als jemals zuvor“ verzeichnet.

Spencer weiter: „Der Erfolg, den wir derzeit erleben, beruht auf schwierigen Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben. Auch jetzt müssen wir Entscheidungen treffen, um unseren Erfolg in den kommenden Jahren fortzusetzen. Ein zentraler Bestandteil dieser Strategie ist die Disziplin, die vielversprechendsten Chancen gezielt zu priorisieren.“

„Wir werden das schützen, was floriert, und unsere Anstrengungen auf Bereiche mit dem größten Potenzial konzentrieren – und dabei die Erwartungen erfüllen, die das Unternehmen an unser Geschäft stellt. Dieser fokussierte Ansatz ermöglicht es uns, auch zukünftigen Spielergenerationen außergewöhnliche Spiele und Erlebnisse zu bieten“, erklärte der Leiter von Microsoft Gaming.

Weitere Details dürften in Kürze folgen

Den Berichten der vergangenen Tage zufolge dürfte es bei den bereits bestätigten Entlassungen nicht bleiben. Da Spencer darauf hinwies, dass die betroffenen Mitarbeiter von ihren Teamleitern über mögliche Entlassungen in Kenntnis gesetzt werden, dürften weitere Details zu den Maßnahmen in den kommenden Stunden und Tagen folgen.

Zumal der Arbeitstag der diversen US-Studios von Microsoft beziehungsweise Xbox aufgrund der Zeitverschiebung zum Zeitpunkt dieser Meldung gerade erst beginnt. Laut der Seattle Times sind unternehmensweit knapp 9.000 Menschen von den Entlassungen bei Microsoft betroffen.

Dies entspricht knapp vier Prozent der Belegschaft.

