Xbox-Entlassungen: Forza-Entwickler Turn 10 und mehrere Call of Duty-Studios betroffen

Nachdem Microsoft erneut Entlassungen in der Xbox- und Gaming-Abteilung vorgenommen hat, sind nun weitere betroffene Studios bekannt. Dazu zählen neben Turn 10, die für die „Forza Motorsport“-Reihe verantwortlich sind, auch gleich mehrere für „Call of Duty“ zuständige Teams.

In der vergangenen Woche deutete ein Bloomberg-Bericht bereits an, dass es in Kürze zu einem massiven Stellenabbau in der Xbox– und Gaming-Abteilung von Microsoft kommen wird, nachdem es zuletzt auch schon in den vergangenen 18 Monaten zu insgesamt drei Entlassungswellen kam.

Und heute Nachmittag wurden die Kündigungen bestätigt: Anonyme Quellen gaben an, dass etwa zehn Prozent der Stellen bei Microsoft gestrichen wurden, während eine interne E-Mail von Gaming-Oberhaupt Phil Spencer an die betroffenen Mitarbeiter geleakt wurde. Das volle Ausmaß der Entlassungen soll sich laut Journalist Jason Schreier aber erst in den nächsten Stunden offenbaren.

Bislang stand Berichten zufolge lediglich fest, dass „das neue MMORPG-Projekt von Zenimax Online Studios […] gestrichen“ und das ambitionierte Action-Adventure „Everwild“ von Rare eingestampft wurde. Doch mittlerweile sind weitere namhafte Studios bekannt, die von Microsofts jüngsten Maßnahmen betroffen sind.

Turn 10 verliert die Hälfte der Mitarbeiter

Wie Insider Gaming berichtet und sich dabei auf einen BlueSky-Post von Schreier beruft, sind auch die Turn 10 Studios von den Xbox-Entlassungen betroffen. Demnach hat das Entwicklerteam, das bereits 2001 unter den Microsoft Game Studios (die heutigen Xbox Game Studios) gegründet wurde, und sich für die „Forza Motorsport“-Reihe verantwortlich zeichnet, fast die Hälfte seiner Mitarbeiter verloren.

Einer Quelle zufolge sei Turn 10 „dezimiert“ und darüber hinaus wäre es auch „unklar, wie es von hier aus weitergeht, insbesondere angesichts dessen, was sich derzeit in der Entwicklung befindet“. Wie viele Mitarbeiter entlassen wurden und welche Bereiche des Studios am stärksten betroffen sind, ist nicht bekannt. Dazu sagte die Quelle lediglich: „überall“.

Zuletzt veröffentlichte Turn 10 „Forza Motorsport“ im Jahr 2023, den mittlerweile achten Teil des Franchise, das als direkter Konkurrent zu Sonys „Gran Turismo“ gilt. Dabei ist zu beachten, dass sich Turn 10 lediglich um die „Motorsport“-Serie kümmert. Die „Forza Horizon“-Ableger mit ihrer Open-World werden von Playground Games entwickelt.

Entlassungen bei Raven Software und Sledgehammer Games

Eine weitere Marke, die vom groß angelegten Xbox-Personalabbau getroffen wurde, ist „Call of Duty“: Insider Gaming berichtet, dass die erfahrenen Journalisten Tom Henderson und Mike Straw bestätigen können, dass es in gleich mehreren Studios zu Entlassungen kam. Demnach sind sowohl Raven Software als auch Sledgehammer Games betroffen.

Bislang sind jedoch noch keine konkreten Zahlen der entlassenen Mitarbeiter bekannt, ebenso wenig wie die Bereiche, in denen sie tätig waren. Raven Software arbeitet derzeit gemeinsam mit Treyarch an „Call of Duty: Black Ops 7“, dem diesjährigen Ableger der Shooter-Reihe, der erst Anfang Juni offiziell vorgestellt wurde und voraussichtlich im Herbst erscheinen soll. Sledgehammer Games hingegen widmet sich bereits einem der zukünftigen „Call of Duty“-Titel.

Microsoft selbst hat sich bislang noch nicht zu den Entlassungen, etwaigen eingestellten Spieleprojekten oder mutmaßlichen Studioschließungen geäußert.

Weitere Meldungen zu Call of Duty, Forza Motorsport, Xbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren