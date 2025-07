Xbox: Rücktritt von Phil Spencer nach dem Next-Gen-Launch – Gerücht

Das Microsoft-Beben erschütterte am heutigen Abend die Gaming-Branche: Nachdem sich die nächste Entlassungswelle beim Xbox-Hersteller bereits in der vergangenen Woche abgezeichnet hatte, folgte nun die offizielle Bestätigung. Etwa vier Prozent des weltweiten Personals, was rund 9.000 Mitarbeiter entspricht, wurden abgebaut.

Betroffen von den Entlassungen sind unter anderem die „Forza Motorsport“-Entwickler Turn 10 sowie zwei „Call of Duty“-Studios. Gleichzeitig existieren „Perfect Dark“ und das verantwortliche Studio The Initiative nicht mehr. Auch die Projekte „Everwild“ von Rare und ein bislang noch unangekündigtes MMORPG von ZeniMax Online wurden eingestellt.

Und inmitten dieses Chaos tauchte plötzlich das Gerücht auf, dass Phil Spencer, der seit dem Jahr 2022 als CEO an der Spitze von Microsofts Gaming-Abteilung steht und die Geschicke der Xbox lenkt, möglicherweise in den nächsten Jahren seinen Rücktritt verkünden könnte.

Gerüchte um Spencers Abschied und die Nachfolge

Wie die Kollegen von Insider Gaming berichten, stammt das Gerücht vom bekannten „Call of Duty“-Insider TheGhostOfHope, der hinsichtlich der Shooter-Reihe in der Vergangenheit bereits mehrfach korrekte Voraussagen treffen konnte. In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst gab er nun bekannt: „Phil Spencer wird nach der Einführung der nächsten Xbox-Generation von seiner Rolle als CEO von Microsoft Gaming zurücktreten.“

Außerdem gab er an, dass Sarah Bond, die seit Oktober 2023 als Präsidentin von Xbox fungiert, die Position als CEO von Microsoft Gaming übernehmen soll. Aus diesem Grund „arbeite Spencer bereits eng mit Bond und ihrem Team zusammen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten“. Wer die Stelle von Bond übernehmen und sich nach ihrer Beförderung um das gesamte globale Xbox-Plattform- und Hardware-Geschäft kümmern wird, stehe bislang aber noch nicht fest.

Branchen-Experten zweifeln am Rücktrittsgerücht

Tom Henderson, Gründer von Insider Gaming, stuft das Gerücht jedoch als „eine einfache Spekulation und Erwartung“ ein, vor allem vor dem Hintergrund der aktuellen Entlassungswelle. Obwohl das Gerücht „schon seit einiger Zeit kursiert“ und er es „dieses Jahr auch schon ein paar Mal auf dem Summer Game Fest gehört“ habe, könne er „die Behauptungen nicht vollständig bestätigen“.

Allerdings gab der Branchenkenner zu: „Tatsächlich und um noch mehr Kontext zu geben, wie oft ich dieses Gerücht in den letzten Monaten gehört habe, hatte ich für heute sogar schon eine grobe Vorabfassung über Spencers Abgang fertig, nur für den Fall, dass er angesichts des heutigen Blutbads an Entlassungen schon früher zurückgetreten wäre.“

Ebenfalls als „falsch“ eingestuft wird das Gerücht über Spencers Rücktritt auch von Jez Corden, dem bekannten Gaming-Journalisten von Windows Central. In einer Antwort auf den X-Beitrag von TheGhostOfHope erklärte er: „Chronologisch gesehen wird er offensichtlich irgendwann nach der Markteinführung der nächsten Generation in den Ruhestand gehen, aber dieser ganze Beitrag darüber, dass es bereits jetzt einen Plan dafür gibt, ist falsch.“

