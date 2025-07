ZeniMax Online: MMORPG-Projekt eingestellt – Auswirkungen der Xbox-Entlassungen

Ein Projekt kann noch so lange in Arbeit sein, eine Garantie für die Veröffentlichung gibt es nie. Das gilt etwa für „Everwild“, aber auch für ein Projekt, das sich bei Zenimax in der Entwicklung befand.

Berichten zufolge wurde das MMORPG-Projekt mit dem Codenamen „Blackbird“ im Rahmen der jüngsten Umstrukturierungen bei Microsoft Gaming eingestellt. Es sollte das erste komplett neue Online-Rollenspiel von ZeniMax Online Studios seit 2014 werden.

Wie Jason Schreier unter Berufung auf informierte Quellen berichtet, wird „Blackbird“ nicht weiter verfolgt. „Das neue MMORPG-Projekt von Zenimax Online Studios, dem Entwickler von Elder Scrolls Online, wurde im Zuge der Xbox-Entlassungen abgesagt, berichteten Quellen gegenüber Bloomberg News“, schrieb der gut vernetzte Journalist im Wortlaut. Das Projekt befand sich seit 2018 in der Entwicklung.

Der Schritt steht im Zusammenhang mit den umfassenden Entlassungen bei Microsoft. Nach übereinstimmenden Berichten wurden zuletzt rund 9.000 Arbeitsplätze auf verschiedenen Ebenen des Unternehmens gestrichen.

Weitere Titel betroffen

Neben „Blackbird“ wurde auch „Everwild“, das bei Rare in Entwicklung war, eingestellt. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, doch mehrere Quellen berichteten unabhängig voneinander vom Entwicklungsstopp.

„Everwild“ befand sich bereits seit rund einem Jahrzehnt in Arbeit. Weitere Streichungen von Spielen sowie zusätzliche Entlassungen könnten in den kommenden Tagen folgen. Schon in den nächsten Stunden werde das Ausmaß der Maßnahmen deutlicher werden:

„Project Blackbird“ wurde als ein ambitioniertes MMORPG beschrieben. Geplant war offenbar eine eigene Engine, die speziell für MMO-Anforderungen wie große offene Welten und eine skalierbare Server-Architektur ausgelegt sein sollte. Über das Setting oder Gameplay-Details schwieg sich Zenimax aus. Das Projekt blieb über Jahre hinweg streng geheim.

Eine derart lange Entwicklungszeit ist oft ein Zeichen dafür, dass es technische oder organisatorische Herausforderungen gibt, die Fortschritte behindern. Ob einzelne Ideen oder Technologien aus „Blackbird“ künftig in andere Spiele einfließen, ist bislang unklar. Auch ist aufgrund der noch ausstehenden Bestätigung offen, warum der Titel tatsächlich eingestellt wurde, sofern sich die Berichte bestätigen.

