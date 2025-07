Clair Obscur Expedition 33 abgelöst: Das ist der bestbewertete Titel im PlayStation Store

Mit dem Rollenspiel „Clair Obscure: Expedition 33“ veröffentlichte das französische Studio Sandfall Interactive im April den wohl bislang größten Überraschungshit des Jahres 2025.

Klammern wir das Switch-2-Upgrade des ursprünglich 2023 veröffentlichten Open-World-Abenteuers „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ einmal aus, handelt es sich bei „Clair Obscure: Expedition 33“ nach wie vor um den bestbewerteten Titel des Jahres. Und das nicht nur laut den internationalen Testwertungen, die eine eindeutige Sprache sprechen.

Auch im PlayStation Store konnte sich das Rollenspiel den Titel des von der Community am besten bewerteten Spiels sichern. Zumindest bis vor Kurzem. Denn wie ein Blick in den Store zeigt, gibt es in den Nutzerwertungen inzwischen einen neuen Spitzenreiter.

Hideo Kojima erobert die Spitze

Die Rede ist von Kojima Productions‘ „Death Stranding 2: On the Beach“, das Ende des vergangenen Monats exklusiv für die PS5 erschien. „Clair Obscure: Expedition 33“ kommt im PlayStation Store zum Zeitpunkt dieser Meldung auf eine durchschnittliche Nutzerwertung von 4,91 Sternen.

Hideo Kojima und sein Team konnten mit „Death Stranding 2“ noch einen draufsetzen und stehen im PlayStation Store aktuell bei einer Nutzerwertung von beeindruckenden 4,94 Sternen.

Auf Metacritic hingegen hat weiterhin das Rollenspiel die Nase vorn. Während sich der Metascore von „Clair Obscure: Expedition 33“ nach etwas mehr als 80 Reviews auf 93 Punkte beläuft, verbucht „Death Stranding 2“ rund 120 internationale Reviews mit einer Durchschnittswertung von 90 Punkten.

So oder so haben wir es hier aber mit zwei Highlights zu tun, die sich Spieler auf keinen Fall entgehen lassen sollten.

Kojima bedankte sich für die positiven Reviews

Einen Auftritt im Rahmen der „Death Stranding World Strand Tour 2“ nutzte Hideo Kojima kürzlich, um sich für die positiven Reviews zu „Death Stranding 2“ zu bedanken. „Nun, es wurde gut bewertet. Ich bin zufrieden mit den Wertungen, danke“, ließ der japanische Game-Designer über einen Übersetzer mitteilen.

Im PlayStation Store ist „Death Stranding 2“ in zwei Versionen erhältlich. Die Standard-Fassung bietet Sony Interactive Entertainment zum Preis von 79,99 Euro an. Hinzukommt eine digitale Deluxe Edition mit diversen Extras, die 89,99 Euro kostet.

