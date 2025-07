Death Stranding 2: Erste Verkaufszahlen und Kritikerlob im neuen Accolades-Trailer

Seit dem 26. Juni ist „Death Stranding 2“ exklusiv für die PS5 erhältlich und Hideo Kojima ist es gelungen, einen weiteren Hit und eines der bestbewerteten Spiele des Jahres abzuliefern. Während der Metascore bei 90 Punkten liegt, ist es sogar gelungen, „Clair Obscur: Expedition 33“ als das Spiel mit der bislang höchsten Nutzerbewertung im PS Store abzulösen.

Um den Erfolg gebührend zu feiern und einige der positiven Kritiken noch einmal hervorzuheben, wurde nun ein passender Accolades-Trailer zu „Death Stranding 2“ veröffentlicht. Außerdem wurden durch das Marktforschungsunternehmen Ampere Analysis die ersten Verkaufszahlen enthüllt, die deutlich machen, wie gefragt der Open-World-Titel bei den Spielern tatsächlich war.

Lobeshymnen für Death Stranding 2 im Accolades-Trailer

Dass „Death Stranding 2“ ein absoluter Kritikerliebling ist, zeigten auch schon die Tests und Wertungen zum Spiel. Im neuen Accolades-Trailer werden einige der Lobgesänge ausgewählter Publikationen noch einen vor Augen geführt. Passend dazu gibt es natürlich ein paar Gameplay-Szenen zu sehen, die Protagonist Sam Porter Bridges in Aktion zeigen.

Gelobt wurde „Death Stranding 2“ vor allem für seine Geschichte, die fesselnde Atmosphäre und die Verfeinerung des bekannten Kern-Gameplays. Dazu gesellen sich eine optisch äußerst beeindruckende Präsentation, die Kojima und sein Team mithilfe der Decima Engine auf den Bildschirm zaubern, wie zuletzt auch eine technische Analyse und ein Grafikvergleich gezeigt haben.

Auch wir zeigten uns in unserem Test zu „Death Stranding 2“ äußerst angetan von Sams neuem Abenteuer. Und obwohl sich ein paar kleinere Schwächen nicht von der Hand weisen lassen und die grundlegende Spielmechanik sowie das Kojima-typische Gamedesign nach wie vor nicht jedermanns Sache sind, ist das Spiel für PS5-Besitzer durchaus einen Blick wert.

Erste Zahlen: Physische Verkäufe sinken, digitale steigen

Das ohnehin große Interesse an „Death Stranding 2“ zeigen aber auch die ersten Verkaufszahlen. Die Daten stammen zwar nicht direkt von Sony oder Entwickler Kojima Productions, doch wie The Game Business (via GamingBolt) berichtet, schätzt Ampere Analysis die Verkäufe bis Ende Juni bereits auf 1,4 Millionen Exemplare – kein allzu schlechtes Ergebnis, in Anbetracht der Tatsache, dass das Spiel nur fünf Tage lang für die PS5 erhältlich ist.

Das Marktforschungsunternehmen teilte zudem mit, dass die physischen Verkäufe in Europa im Vergleich zum Vorgänger schwächer starteten. Dafür wurde jedoch ein Plus bei den digitalen Verkäufen verzeichnet.

Laut Chris Dring, dem Chefredakteur von The Game Business, sicherte sich „Death Stranding 2“ zwar den ersten Platz in den physischen Charts Großbritanniens, lag zum Start aber „66 Prozent unter den Verkäufen von Death Stranding 1“ und „33 Prozent unter dem Launch von Astro Bot“. Dring merkte jedoch an, dass der Markt heute ein anderer sei.

Doch obwohl die digitalen Verkäufe gestiegen sein sollen, gelang es „Death Stranding 2“ in Europa nicht, sich an der Spitze der PSN-Charts für Juni 2025 zu platzieren. So erreichte Kojimas neuer Titel im PlayStation Store lediglich den vierten Platz, hinter „GTA 5“, „EA Sports FC 25“ und dem Spitzenreiter „Rematch“, dem neuen Spiel der „Sifu“-Entwickler. Das dürfte allerdings auch auf die kurze Verfügbarkeit von nur wenigen Tagen zurückzuführen sein.

