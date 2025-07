Erstes Studio vor dem Aus?: Microsoft-Kahlschlag setzt offenbar auch externe Partner unter Druck

In dieser Woche kündigte Microsoft umfangreiche Sparmaßnahmen und Entlassungen an. Aktuellen Berichten zufolge führen diese Maßnahmen auch bei externen Studios teils zu existenziellen Krisen.

Am gestrigen Mittwoch bestätigte Microsoft die Berichte über weitere umfangreiche Sparmaßnahmen und kündigte an, die weltweite Belegschaft um vier Prozent zu reduzieren.

Von den Entlassungen, im Rahmen derer knapp 9.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren, waren auch die Gaming-Sparte und diverse Xbox-Studios betroffen. Darunter die „Forza Motorsport“-Macher von Turn 10 sowie das 2018 gegründete Studio The Initiative, das komplett geschlossen wurde. Darüber hinaus stellte Microsoft mehrere Projekte wie „Perfect Dark“ sowie ein MMO von ZeniMax ein.

Aktuellen Berichten zufolge setzen die Einsparungen von Microsoft auch externe Studios stark unter Druck. So wies Romero Games in einer Mitteilung darauf hin, dass ein großes Projekt, an dem das Studio arbeitete, von einem Publisher eingestellt wurde. Microsoft wurde in diesem Zusammenhang zwar nicht namentlich genannt.

Aufgrund des Zeitpunkts der Bekanntgabe wird jedoch spekuliert, dass das eingestellte Projekt von Romero Games in Zusammenarbeit mit Microsoft entstand beziehungsweise von den Xbox-Machern finanziert wurde. Dies berichten auch Mitarbeiter des Studios.

Romero Games spricht von einer strategischen Entscheidung

„Wir haben leider schwierige Nachrichten zu verkünden. Gestern Abend haben wir erfahren, dass unser Publisher die Finanzierung für unser Spiel sowie für mehrere andere, noch nicht angekündigte Projekte bei anderen Studios gestrichen hat. Diese Entscheidung wurde strategisch auf einer sehr hohen Ebene innerhalb des Publishers getroffen“, schrieb Studio-CEO Brenda Romero.

„Weit außerhalb unseres Einflussbereichs oder unserer Kenntnis. Wir hätten uns von Herzen gewünscht, dass es irgendetwas gegeben hätte, das wir hätten tun können, um dieses Ergebnis zu verhindern.“

Wie sie betonte, ist die Entscheidung, das nicht näher konkretisierte Projekt einzustellen, nicht auf Versäumnisse seitens Romero Games zurückzuführen. So habe das Studio nicht nur alle vorgegeben Meilensteine eingehalten. Darüber hinaus sollen die Verantwortlichen des Publishers sowohl mit der Qualität als auch dem Entwicklungsfortschritt stets zufrieden gewesen sein.

„Das spiegelt in keiner Weise die Arbeit, Leistung oder die Qualität des Projekts wider. Wir haben jeden Meilenstein pünktlich erreicht, jedes Mal, wurden durchweg hoch gelobt und haben alle internen Prüfungen mühelos bestanden. Wir sind unglaublich stolz auf die geleistete Arbeit und das talentierte Team dahinter. Das beste, mit dem wir je zusammengearbeitet haben“, so Romero weiter.

Aus des Projekts führt offenbar zu drastischen Maßnahmen

Wie es nach dem Aus des Titels für Romero Games weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Nur kurz, nachdem das Studio vom Aus des Projekts erfuhr, meldeten sich mehrere Mitarbeiter auf Plattformen wie LinkedIn zu Wort und wiesen darauf hin, dass die komplette Belegschaft entlassen werden soll.

„Leider bin ich bei Romero Games von den Entlassungen bei Microsoft betroffen und suche nun nach neuen Möglichkeiten“, bestätigte beispielsweise Senior 3D-Charakterkünstler Conor Jordan.

„Heute habe ich erfahren, dass unser ganzes Studio wegen der Entlassungen bei Microsoft aufgelöst wird“, erklärte wiederum Technical Shader Artist Leslie Stowe.

Brenda Romero bestätigte die Aussagen der Betroffenen nicht und kündigte lediglich an, dass intern aktuell weitere Schritte geprüft werden. Gleichzeitig sicherte sie den Betroffenen die größtmögliche Unterstützung zu. „Wir prüfen derzeit die nächsten Schritte und arbeiten schnell daran, unser Team zu unterstützen“, schrieb sie weiter.

„Viele von uns arbeiten seit mehr als einem Jahrzehnt zusammen, einige sogar seit über 20 Jahren. Es ist ein extrem schwerer Tag, und wir sind am Boden zerstört, dass es so weit gekommen ist. Wenn ihr von Möglichkeiten hört oder auf irgendeine Weise unserem unglaublichen Team helfen könnt, meldet euch bitte. Danke an alle, die uns in dieser schwierigen Zeit Unterstützung, Freundlichkeit und Zuspruch gezeigt haben.“

Microsoft äußerte sich zu möglicherweise gestrichenen Projekten, die bei externen Studios entstanden, bislang nicht.

