Halo Studios: Interne Spannungen und Vorwürfe gegen Microsoft schon vor den Xbox-Entlassungen – Bericht

Vier Prozent seiner weltweiten Belegschaft, was rund 9.000 Stellen betrifft, wurden von Microsoft abgebaut. Das wurde am gestrigen Nachmittag bekannt, nachdem unter anderem auch eine interne Mail von Microsoft Gaming-CEO Phil Spencer an die Öffentlichkeit gelangte. Neben Entlassungen kam es aber auch zu Studioschließungen und eingestellten Entwicklungen.

Weniger stark betroffen vom jüngsten Personalabbau waren die Halo Studios, der derzeit an der Zukunft des gleichnamigen Xbox-Franchises arbeiten. Doch einem neuen Insider-Bericht zufolge soll schon vor den gestrigen Kündigungen interne Spannungen und eine schlechte Stimmung geherrscht haben. Hauptverantwortlich dafür sei Microsoft.

Entwickler sollen mit der Qualität des Produkts unzufrieden sein

Einer der Mitarbeiter der Halo Studios verriet im Gespräch mit Engadget, dass im Zuge der jüngsten Entlassungen mindestens fünf Angestellte ihren Platz räumen mussten. Neben der eingangs erwähnten Mail von Spencer, erhielten die betroffenen Mitarbeiter der Halo Studios aber noch eine zusätzliche Einladung zu einem Meeting mit der Führungsetage, in dem über die Abfindung diskutiert und die Gründe für die Entlassung dargelegt wurden: „um Agilität und Effektivität zu steigern“.

„Ich persönlich bin echt sauer, dass Phil in seiner E-Mail an uns damit geprahlt hat, dass dies das profitabelste Jahr aller Zeiten für Xbox war, und gleichzeitig die Entlassungen angekündigt hat“, empörte sich der Entwickler, der mit Engadget gesprochen hat. „Ich war mir nicht sicher, worauf ich da stolz sein sollte.“

Doch schon vor den Entlassungen war die Stimmung bei den Halo Studios nicht sonderlich gut, vor allem mit Blick auf den nächsten Hauptteil der „Halo“-Reihe: „Ich glaube, derzeit ist niemand wirklich zufrieden mit der Qualität des Produkts. Es gab viel Spannung und Motivationsreden, um die Leute zur Auslieferung zu bewegen.“

„Xbox hinkt in der Spieleentwicklung generell um Jahre hinterher“

Ein weiteres Problem sei die Arbeitsweise: 2023 kam es zu zahlreichen Entlassungen bei den Halo Studios (damals noch 343 Industries), die vor allem die für die Kampagne und Story zuständigen Teams betrafen. Darunter auch „Halo“-Veteran Joe Staten, was ein Grund sei, dass „Halo: Infinite“ keine fortlaufende Handlung mehr erhielt. Und mittlerweile arbeitet das Studio verstärkt mit Vertragsstudios anstatt mit einzelnen Auftragnehmern zusammen. Das Ziel: Die „Halo“-Produktionen beschleunigen.

„Xbox hinkt in der Spieleentwicklung generell um Jahre hinterher, was zu viel Zeit- und Arbeitsverschwendung führt“, sagte der Entwickler. Dem gegenüber stehen laut Engadget aber auch die Aussagen mehrere entlassenen Mitarbeiter, die positiv über ihre Zeit bei den Halo Studios und die dortige Zusammenarbeit sprachen.

Wie der Entwickler im Gespräch außerdem verriet, versuche Microsoft „mit aller Kraft, so viele Arbeitsplätze wie möglich durch KI-Agenten zu ersetzen“. Das der Xbox-Hersteller zunehmend auf die neue Technologie setzt, ist aber längst kein Geheimnis mehr: Bereits im Februar sprach Microsofts CEO Satya Nadella über den Einsatz generativer KI innerhalb der Xbox Game Studios und auch Activision zwang die „Call of Duty“-Entwickler die Technologie zu nutzen.

Wie es in Zukunft für das „Halo“-Franchise weitergehen wird, möchten die Entwickler im Oktober dieses Jahres enthüllen. Wie kürzlich angekündigt wurde, möchte man die diesjährige „Halo World Championship“ zum Anlass nehmen, über die kommenden Spiele zu sprechen. Neben dem nächsten Hauptteil tauchten zuletzt auch immer wieder Gerüchte über ein Remake des ersten „Halo“ auf, ebenso wie über eine PS5-Portierung der „Halo: The Master Chief Collection“.

