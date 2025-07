Für die wohl größte Überraschung des Tages sorgten die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment. Wie die PlayStation-Macher bekannt gaben, erscheint der erfolgreiche Koop-Shooter „Helldivers 2“ bereits in Kürze für die Xbox Series X/S.

In der Vergangenheit setzten sich Xbox-Spieler immer wieder für eine Umsetzung des erfolgreichen Koop-Shooters „Helldivers 2“ auf die Xbox Series X/S ein.

Nachdem die Entwickler von Arrowhead mehrfach bestätigten, einer entsprechenden Portierung offen gegenüberzustehen, und darauf verwiesen, dass die finale Entscheidung bei Sony Interactive Entertainment liege, wurde „Helldivers 2“ heute offiziell für die Xbox Series X/S angekündigt.

Laut der Ankündigung erscheint „Helldivers 2“ am 26. August 2025 und somit am gleichen Tag wie „Gears of War: Reloaded“ für die Xbox Series X/S.

Ein Trailer stimmt Spieler auf den Xbox-Konsolen auf die bevorstehende Action ein.

Release auf der Xbox Series X/S erfolgt in zwei Versionen

In „Helldivers 2“ schlüpfen die Spieler in die Rolle der namensgebenden Helldivers und schließen sich mit anderen Spielern zusammen, um für eine entscheidende Wendung im Galaktischen Krieg zu sorgen. „Wir brauchen sowohl neue als auch erfahrene Soldaten, um unsere unschuldige Galaxie vor freiheitshassenden Gegnern zu retten“, erklären die Entwickler.

„Triff auf furchterregende neue Feinde, während du unerforschte Welten befreist, neue Missionsziele annimmst und dich im Namen der Demokratie höheren Herausforderungen stellst.“

Genau wie auf der PS5 und dem PC erscheint „Helldivers 2“ auch auf der Xbox Series X/S in zwei unterschiedlichen Versionen. Zum einen gibt es die Standard Edition, die für 39,99 Euro erhältlich ist. Darüber hinaus bieten Arrowhead und Sony Interactive Entertainment „Helldivers 2“ in Form der 59,99 Euro teuren Super Citizen Edition an.

Neben dem Hauptspiel sind die folgenden digitalen Extras enthalten:

„Retter der Freiheit DP-53“-Panzerungsset

„Wille des Volkes“-Umhang

„MP-98 Knight“-Waffe

Über-Bürger-Status

Ausrüstungsheld-Spiel auf dem Schiff

Premium-Kriegsanleihen-Token

Spieler, die „Helldivers 2“ auf der Xbox Series X/S vorbestellen, kommen zudem in den Genuss dreier Panzerungssets, die sie zum Release des Koop-Shooters ohne zusätzliche Kosten herunterladen und nutzen können.

„TR-7-Markenbotschafter“ beschreiben die Entwickler als Teil einer äußerst erfolgreichen Marketingkampagne für Frozen Yogurt, während „TR-62-Ritter“ entwickelt wurde, um in den düstersten Ecken der Galaxie für Gerechtigkeit zu sorgen.

Zu „Kavalier der Demokratie TR-9“ wiederum heißt es: „Träger dieser Panzerung reiten nicht auf einem Pferd, werden jedoch auf dem treuen Ross der Freiheit in die Schlacht getragen.“

