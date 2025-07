Hytale: Stardew-Valley-Entwickler erklärt Aussage zur Rettung

Auf Discord bekundete Eric Barone ein vorsichtiges Interesse an der Rettung von "Hytale". In einer Email präzisierte der Solo-Entwickler seine Aussage nun.

Knapp zehn Jahre war die „Minecraft“-Alternative „Hytale“ in Arbeit, bevor sie vor wenigen Tagen von Riot Games eingestellt wurde. Auch wenn der erste Trailer auf YouTube auf mittlerweile 61 Millionen Aufrufe kam, wurden das Projekt und der Entwickler Hypixel Studios abgesägt.

Die Hoffnung der Verantwortlichen und der Fans bleibt jedoch. Der ursprüngliche Gründer der Hypixel Studios, Simon Collins-Laflamme, scheint noch immer für das Projekt zu brennen. Auch der „Stardew Valley“-Schöpfer Eric „ConcernedApe“ Barone bekundete leichtes Interesse. In einer Email an die Kollegen von PC Gamer rückte der Entwickler seine Aussagen nun aber ins rechte Licht.

Barone hat selbst viel zu tun

Vor einigen Tagen wurde ein Screenshot eines Gesprächs zwischen Eric Barone und einem Nutzer auf Discord geteilt. Der Nutzer fragte Barone, ob er Geld investieren würde, damit „Hytale“ doch noch erscheinen könne.

„Möglicherweise“, schrieb Eric Barone daraufhin. „Aber ich müsste mehr darüber erfahren, wie der Plan aussieht, warum es zunächst gescheitert ist (hinter den Kulissen) und so weiter.“

In einer Email an PC Gamer stellte Barone nun seine Aussage klar. So sei der Screenshot echt, allerdings habe er nur auf die Frage des Nutzers geantwortet. Dies solle nicht als eine Art Ankündigung gewertet werden. Zudem sollten die Fans nicht erwarten, dass Eric Barone gleich alles stehen und liegen lässt und für „Hytale“ den Tag rettet.

„Ich tue nicht aktiv etwas, um dies [die Rettung] zu erreichen“, so Barone in der Email. „Wenn man mir etwas vorschlagen würde, wäre ich bereit, die Idee zu prüfen, das ist alles. Ich denke nicht allzu viel darüber nach, denn ich konzentriere mich auf die Arbeit an meinem nächsten Spiel.“

Entwickler dürstet es nach Schokolade

Bei Barones nächstem Spiel handelt es sich um „Haunted Chocolatier“. Nach „Stardew Valley“ ist es der zweite Titel, den Barone komplett in Eigenregie entwickelt. Im Oktober 2021 wurde „Haunted Chocolatier“ angekündigt, soll sich zu dem Zeitpunkt jedoch noch in einem sehr frühen Stadium befunden haben.

Auch jetzt soll der Titel noch eine Menge Arbeit erfordern, zumal Barone die Entwicklung des Spiels zugunsten von Update 1.6 für „Stardew Valley“ pausierte. Wann „Haunted Chocolatier“ erscheinen kann, ist noch nicht bekannt.

