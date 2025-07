Microsoft: Nach jüngster Entlassungswelle – Diese Xbox-Games werden wir nie spielen

Gestern hat Microsoft im Rahmen weiterer Umstrukturierungsmaßnahmen 9000 Stellen im gesamten Konzern gestrichen. Damit hat das Unternehmen, trotz im selben Atemzug vermeldeter Rekordgewinne, rund 4% der gesamten Belegschaft entlassen. Hiervon betroffen sind ebenfalls verschiedene Xbox-Games-Studios, unter anderem King („Candy Crush“), Raven Software („Call of Duty“) sowie The Initiative, das direkt komplett geschlossen wurde.

Darüber hinaus hat Microsoft bestätigt, die Entwicklung mehrerer Videospielproduktionen in verschiedenen Studios einzustellen. Nachfolgend fassen wir für euch in einer kleinen Übersicht zusammen, welche Xbox-Games wir voraussichtlich niemals spielen werden.

Eingestelltes Xbox-Game Nr. 1: Everwild

Bereits 2019 haben das legendäre Entwicklerstudio Rare („Banjo-Kazooie“) und Microsoft mit „Everwild“ eine brandneue IP angekündigt. Ursprünglich sollte der Titel noch für die Xbox One und den PC erscheinen, doch im Laufe der Entwicklung hat sich der Fokus von der One auf die Xbox-Series-Konsolen verschoben. Die Verantwortlichen haben eine „einzigartige und unvergessliche Erfahrung“ versprochen, die euch in eine „magische Welt“ entführen sollte.

Nach der offiziellen Ankündigung von „Everwild“, das sich zum damaligen Zeitpunkt noch in einem frühen Entwicklungsstudio befunden hat, wurde es still um das Spiel. In den vergangenen fünfeinhalb Jahren drangen so gut wie keine offiziellen neuen Informationen zum Projekt ans Licht. Nun hat Microsoft die Reißleine gezogen und das Rare-Spiel offiziell eingestellt. Daraufhin soll Gregg Mayles, einer der führende Köpfe des Studios, die Firma verlassen haben.

Eingestelltes Xbox-Game Nr. 2: Perfect Dark

Vor gut viereinhalb Jahren haben Microsoft und das Xbox-Games-Studio The Initiative ein Reboot der „Perfect Dark“-Reihe enthüllt. Das Studio, in dem verschiedene Veteranen der Games-Branche tätig waren, sollte für aufwändige AAA-Produktionen verantwortlich zeichnen. Die Neuauflage des beliebten „Perfect Dark“-Franchise war das erste Projekt des Studios. Vor beinahe vier Jahren stieß Crystal Dynamics („Tomb Raider“) zur Entwicklung hinzu.

Obwohl vor gut einem Jahr ein erster Gameplay-Trailer veröffentlicht wurde, der uns einen Eindruck vom spielbaren Agenten-Thriller verschaffen sollte, blieb es ansonsten auch bezüglich dieses Xbox-Games ziemlich ruhig. Vor rund acht Monaten gab es zumindest noch einen prominenten Neuzugang zu vermelden, denn Brian Horton von Insomniac Games hat sich dem „Perfect Dark“-Reboot, zu dem auch eine PS5-Version im Gespräch war, angeschlossen.

Eingestelltes Xbox-Game Nr. 3: „Project Blackbird“

Das in Maryland ansässige Entwicklerteam ZeniMax Online Studios („The Elder Scrolls Online“) hat seit geraumer Zeit an einem neuen MMORPG gearbeitet. Unter dem Codenamen „Project Blackbird“ soll sich das Spiel bereits seit 2018 in Entwicklung befunden haben, wie Brancheninsider Jason Schreier von Bloomberg berichtet hat. Weitere Details zum inzwischen von Microsoft eingestellten Online-Rollenspielprojekt sind indes nicht bekannt.

Als Reaktion auf die Einstellung kommenden Xbox-Games hat Matt Firor, der 18 Jahre lang die Geschicke von ZeniMax Online Studios geleitet hatte, seinen Hut genommen. Die Zügel im Unternehmen übergibt Firor Ende Juli 2025 an seine beiden Kollegen Rich Lambert und Susan Kath. Gemeinsam sollen beide „viele der größten Ideen und Erweiterungen von ESO“ vorantreiben und das „Spiel weiterhin zu etwas machen, auf das wir alle stolz sind“ (via VGC).

Des Weiteren hat Microsoft bestätigt, die Entwicklung von mehreren, bisher unangekündigten Xbox-Games gestoppt zu haben.

Welches dieser Xbox-Games hättet ihr gerne gespielt?

Weitere Meldungen zu Microsoft, Xbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren