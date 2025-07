MindsEye: Nicht nur Microsoft – Schmerzhafte Einschnitte offenbar auch bei Build a Rocket Boy

Nach dem enttäuschenden Launch von "MindsEye" kündigten die Verantwortlichen von Build a Rocket Boy intern Umstrukturierungen an. Aussagen Betroffener deuten darauf hin, dass diese Maßnahmen mit umfangreichen Entlassungen einhergehen.

Im vergangenen Monat zeichnete sich schnell ab, dass die Entwickler von Build a Rocket Boy mit dem offensichtlich zu frühen Release von „MindsEye“ weder sich noch den Spielern einen Gefallen taten.

So kämpfte „MindsEye“ zum Release auf allen Plattformen mit Bugs und Performance-Problemen, die dazu führten, dass sich der Action-Titel auf Metacritic zu einem der bislang am schlechtesten bewerteten Titeln des Jahres entwickelte. Dies wirkte sich laut Analysten auch auf die Spielerzahlen aus, die sich auf einem enttäuschenden Niveau bewegen sollen.

Nachdem Build a Rocket Boy kürzlich davon sprach, dass der enttäuschende Launch von „MindsEye“ zu internen Umstrukturierungen führen wird, scheint es in diesen Tagen zu den erwarteten Entlassungen zu kommen.

Offenbar Angestellte unterschiedlicher Sparten betroffen

Dies lässt sich Plattformen wie LinkedIn entnehmen, auf denen sich einige Betroffene zu Wort melden. Da konkrete Zahlen noch ausstehen, ist zum Zeitpunkt dieser Meldung unklar, wie viele Mitarbeiter des Studios entlassen werden.

Die Rückmeldungen der Betroffenen auf LinkedIn lassen aber darauf schließen, dass offenbar kaum eine Sparte des Unternehmens verschont bleibt.

So meldeten sich neben einfachen Entwicklern auch Künstler, Mitarbeiter der Qualitätssicherung oder Produzenten zu Wort, die angaben, entlassen worden zu sein und sich auf der Suche nach einer neuen Stelle zu befinden.

Wie die Kollegen von IGN kürzlich berichteten, soll Build a Rocket Boy im Rahmen der Umstrukturierung etwa ein Drittel seiner weltweiten Belegschaft und somit rund 100 Mitarbeiter entlassen.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung dieser Zahlen liegt allerdings noch nicht vor.

Entwickler arbeiten an zahlreichen Verbesserungen

Wie kurz nach dem enttäuschenden Launch versprochen, arbeitet Build a Rocket Boy derzeit an Updates, mit denen Fehler behoben und die Spielerfahrung verbessert werden sollen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte das Team ein neues Update, das die PS5-Version von „MindsEye“ auf Version 01.009.000 aktualisiert.

Offiziellen Angaben zufolge nahmen sich die Entwickler mit dem Update den unkontrollierten Abstürzen an, sorgten für eine bessere Performance und legten in Bereichen wie der Steuerung oder der künstlichen Intelligenz der NPCs und Gegner noch einmal Hand an.

Den kompletten Changelog zum PS5-Update 01.009.000 findet ihr hier.

