My Hero Academia All’s Justice: Neues Superhelden-Prügelspiel zum Anime-Hit angekündigt

Bald heißt es wieder "Plus Ultra!", denn in "My Hero Academia: All's Justice" könnt ihr die alles entscheidende finale Schlacht des Anime-Hits selbst nachspielen. Wir haben die ersten Informationen zum Superhelden-Prügelspiel für euch zusammengefasst.

Nachdem es in den vergangenen Monaten immer wieder Gerüchte gab, ließ Bandai Namco während seines jüngsten Summer Showcase die Bombe platzen und hat „My Hero Academia: All’s Justice“ offiziell angekündigt. Hierbei handelt es sich natürlich um ein neues Videospiel zum weltweit enorm populären Anime-Hit rund um den aufstrebenden Nachwuchssuperhelden Izuku Midoriya und seine Freunde, die sich verschiedenen Superschurken entgegenstellen.

Das kommende Superhelden-Game lässt euch den abschließenden „Final Battle“-Arc, also den letzten großen Handlungsstrang der Manga-Vorlage, nachspielen. Das ist sicherlich kein Zufall, denn noch dieses Jahr startet die finale 8. Staffel der „My Hero Academia“-Anime-Serie. Weiter unten im Artikel könnt ihr euch wie gewohnt den Announcement Trailer zum Spiel selbst ansehen. Im Gegensatz zur TV-Serie kommt das Game übrigens mit einem Twist daher.

Erlebt den finalen MHA-Showdown aus mehreren Perspektiven

Hierauf ist Aoba Miyazaki, die Producerin von „My Hero Academia: All’s Justice“ in einer kurzen Videonachricht eingegangen (via IGN). Bezüglich der Zielsetzung, die Entwicklerteam Byking Inc. („Jujutsu Kaisen: Cursed Clash“) mit dem 3D-Arena-Prügelspiel verfolgt, hat Miyazaki erklärt, der Titel solle sowohl langjährige Fans der „MHA“-Spiele als auch Zuschauer der Anime-Serie begeistern. Mit seinem Gameplay soll euch der Titel „noch tiefer in den Konflikt“ hineinziehen.

Einen entscheidenden Unterschied soll es jedoch zwischen dem kommenden Superhelden-Fighting-Game und der sich parallel dazu in Arbeit befindlichen 8. Staffel der Anime-Serie geben. Genauer sollen Spieler „in der Lage sein, eine Game-exklusive Version des Endkampfes zu erleben, die sich von der des Anime unterscheidet.“ Näher ins Detail ist die Producerin des neuesten „My Hero Academia“-Videospiels allerdings nicht gegangen.

Darüber hinaus hat Miyazaki ein umfangreiches Roster für das Superhelden-Abenteuer bestätigt, das der Announcement Trailer bereits andeutet: „Die Lieblingscharaktere der Fans, die im letzten Kampf eine wichtige Rolle spielten, werden sich dem Kampf anschließen, und du wirst sogar in der Lage sein, ihre neuen Techniken und Formen aus dem letzten Kampf zu benutzen.“ Im Video sind unter anderem Izukus Klassenkameraden aus der der 1-A zu sehen.

Das Kampfsystem von „My Hero Academia: All’s Justice“ soll indes „intuitiv und leicht zugänglich“ sein. So sollen alle Spielerinnen und Spieler die krachende Action im Superhelden-Prügelspiel genießen können. Neu mit an Bord ist übrigens das sogenannte „Rising“-System. Dieses ermöglicht es euch, die Fähigkeiten eurer Spielfiguren in den 3vs3-Kämpfen „erheblich zu steigern“. Weitere Informationen zum Spiel sollen laut Bandai Namco bald enthüllt werden.

„My Hero Academia: All’s Justice“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Ein Erscheinungstermin ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit der Anime-Reihe vertrieben. Alle 7 Staffeln der Anime-Serie sowie die vier Anime-Kinofilme könnt ihr euch bei Crunchyroll anschauen.

Wie gefällt euch der erste Trailer zum Anime-Prügelspiel „My Hero Academia: All’s Justice“?

