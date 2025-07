Perfect Dark: Irreführung durch Phil Spencer? Microsoft Gaming-CEO soll Status falsch dargestellt haben

Die Entwicklung von „Perfect Dark“ wurde im Zuge der jüngsten Xbox-Entlassungen eingestellt, und das zuständige Studio The Initiative geschlossen. Neuesten Enthüllungen zufolge war der tatsächliche Status des Spiels jedoch ohnehin fragwürdig - im Gegensatz zu den Behauptungen von Microsofts Phil Spencer.

Am gestrigen Nachmittag wurde bestätigt, was sich zuletzt bereits andeutete: In der mittlerweile vierten Entlassungswelle innerhalb von nur 18 Monaten rationalisierte Microsoft vier Prozent seines weltweiten Personals, was etwa 9.000 Mitarbeiter entspricht.

Das volle Ausmaß des groß angelegten Personalabbaus wurde aber erst im Laufe des Abends sichtbar. Neben zahlreichen individuellen Entlassungen wurden auch Studios geschlossen und Projekte eingestellt. Betroffen war etwa auch der geplante Reboot von „Perfect Dark“, an dem The Initiative werkelte. So wurde nicht nur die Entwicklung eingestellt, sondern auch das Studio geschlossen.

Doch offenbar standen die Arbeiten an „Perfect Dark“ ohnehin unter keinem guten Stern, wie nun im Nachhinein enthüllt wurde. Demnach habe Microsofts Gaming-CEO Phil Spencer angeblich sogar den Entwicklungsstand falsch dargestellt.

Perfect Dark-Trailer war angeblich „größtenteils Quatsch“

Die beliebte „Perfect Dark“-Reihe, die ursprünglich von Rare entwickelt wurde, debütierte im Jahr 2000 auf dem Nintendo 64. Um das Franchise zurückzubringen, gründeten die Xbox Game Studios im Jahr 2018 The Initiative, die gemeinsam mit Crystal Dynamics („Tomb Raider“), die als Unterstützung dienen sollten, an der Rückkehr von Protagonistin Joanna Dark arbeiteten.

Im Juni 2024 wurde im Rahmen des Xbox Games Showcase schließlich der erste Gameplay-Trailer zum neuen „Perfect Dark“ präsentiert, der einen Blick auf den First-Person-Shooter und die Stealth-Elemente erlaubte. Nach der Show erklärte Spencer in einem Interview mit IGN, dass die im Trailer gezeigten Szenen „vollständig spielbar“ seien, so „wie alles im Spiel“.

Doch das schien nicht der Fall zu sein: Wie Imran Khan von VentureBeat jetzt im ResetEra-Forum (via TwistedVoxel) enthüllte, handelte es sich bei dem gezeigten Material um kein echtes Gameplay – die Vorführung sei „größtenteils Quatsch“ gewesen.

Nachdem die Entwicklung von „Perfect Dark“ nun eingestellt ist, erklärte er, jetzt offener darüber sprechen zu können. Demnach präsentierte der Trailer nur einen „Vertical Slice“, also lediglich ausgewählte Szenen aus dem Spiel, die „ohne jegliche Grundlage“ zusammengestellt wurden, aber überhaupt nicht repräsentativ für den gesamten Entwicklungsstand des Spiels sind. Deshalb sei Khan auch „überhaupt nicht schockiert“, dass das Projekt eingestampft wurde.

Entwicklung soll nie wirklich Fortschritte gemacht haben

Untermauert werden die Aussagen von Khan durch weitere Personen aus der Branche. So erklärte der Kotaku-Redakteur Ethan Gach in einem Beitrag via Bluesky: „Der Sizzle Reel (kurzer Werbeclip) zu Perfect Dark bei der Xbox-Präsentation letztes Jahr sah fantastisch aus. Jemand sagte mir damals aber auch, dass er im Grunde gefälscht war. Dies war ein Gemeinschaftsprojekt mit Crystal Dynamics, einem Studio, das ebenfalls mit Tomb Raider zu kämpfen hat.“

Bereits im Mai des vergangenen Jahres berichtete auch Gaming-Journalist Jeff Grub in seinem „Giant Bomb“-Podcast über die Entwicklung von „Perfect Dark“. Wie er gehört habe, befinde sich das Spiel seit Jahren in einem sehr schlechten Zustand. Trotz der Unterstützung durch Crystal Dynamics sei das Spiel seit seiner Ankündigung nie wirklich zusammengekommen. Das Entwicklungsteam soll sogar unsicher gewesen sein, ob der damalige Zustand des Spiels überhaupt dem entsprach, was man sich vorstellte.

Und auch Alex Donaldson von RPGSite erklärte in einem X-Beitrag, dass er über die Entwicklung von „Perfect Dark“ einige „verrückte“ Geschichten erzählen könne. Allerdings wolle er sein Wissen jedoch nicht öffentlich machen, aus Respekt vor den Entwicklern, die bemüht waren, „einen Felsbrocken einen steilen Berg hinaufzuschieben“.

