PS5 im Juni 2025: Death Stranding 2 verpasst im PSN das Treppchen

König Fußball beherrscht im europäischen PlayStation-Store die Download-Charts. Wer nun glaubt, dass „EA Sports FC 25“ mal wieder den Spitzenplatz für sich beansprucht, hat sich getäuscht. In der PS5-Rangliste konnte sich das in der vergangenen Woche veröffentlichte „Rematch“ an die Spitze setzen. Es kam mit einem Budgetpreis von 24,99 Euro auf den Markt und erzielte im PSN im Schnitt 4,1 von fünf möglichen Sternen.

Aber auch für „EA Sports FC 25“ lief es nicht schlecht. In der PS5-Rangliste reichte es immerhin für Platz 2, womöglich getrieben von einem neuen Bestpreis im PlayStation-Store, der bis in den Juni hinein gültig war. Der für das Fußballspiel zu zahlende Betrag sank auf 15,99 Euro. Mittlerweile liegt der Preis wieder bei der UVP von 79,99 Euro. Platz 3 ging an „GTA 5“. Rund 20 Euro wurden beim letzten Sale fällig.

Death Stranding 2 in Europa lediglich auf Rang 4

Auch wenn „Death Stranding 2“ im Juni auf den Markt kam, schaffte es der Titel aus dem Hause Kojima Productions nicht auf das Treppchen. Es reichte lediglich für Rang 4.

Hierbei ist zu beachten: Die genannte Rangfolge gilt nur für den europäischen Markt. In den USA ergab sich im vergangenen Juni ein ganz anderes Bild. Dort führte „Death Stranding 2“, gefolgt von „GTA 5“ und „Elden Ring Nightreign“. Der Europa-Sieger landete in den Vereinigten Staaten auf Rang 4.

PS5 Games

Rematch EA Sports FC 25 Grand Theft Auto 5 Death Stranding 2 Forza Horizon 5 Elden Ring Nightreign F1 25 Minecraft Clair Obscur: Expedition 33 Call of Duty: Black Ops 6 Resident Evil Village Cyberpunk 2077 It Takes Two The Witcher 3: Wild Hunt Split Fiction The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered Lies of P Rooftops & Alleys: The Parkour Game Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic Phasmophobia

Die PS4-Games wurden einmal mehr gesondert ausgewertet, wobei „Star Wars Battlefront 2“ sowohl in Europa als auch in den USA den Spitzenplatz übernahm. In beiden Regionen folgte „Red Dead Redemption 2“. Danach wird es uneinheitlich. Während in Europa „EA Sports FC 25“ den letzten Platz des Podiums in Anspruch nahm, ist es in den USA „GTA 5“.

PS4 Games

Star Wars Battlefront 2 Red Dead Redemption 2 EA Sports FC 25 Grand Theft Auto 5 The Forest Minecraft Batman: Arkham Knight Gang Beasts Need for Speed Heat Kingdom Come: Deliverance Mafia: Trilogy Firewatch God of War Dying Light Sekiro: Shadows Die Twice – Game of the Year Edition Mortal Kombat 10 Resident Evil 6 Call of Duty: Modern Warfare Resident Evil 5 Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered

Skydance’s Behemoth führt bei den PSVR2-Spielen

Bei Besitzern der Virtual-Reality-Brille PlayStation VR2 stand „Skydance’s Behemoth“ im Juni hoch im Kurs – sowohl in den USA als auch in Europa. Weiter geht es in unserer Region mit „The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 1“ auf Platz 2 und „Beat Saber“ auf Platz 3 weiter. Beim zuletzt genannten Titel kommt es zu Einschränkungen: Der PS VR2-Support endet.

PS VR2 Games

Skydance’s Behemoth The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 1 Beat Saber Alien: Rogue Incursion VR Metro Awakening Among Us 3D: VR The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution Creed: Rise to Glory – Championship Edition Horizon Call of the Mountain Arizona Sunshine 2

Zum Schluss die Free-to-Play-Charts: Während in den USA „Splitgate 2“ viele Spieler mobilisierte und zum Download animierte, war es in Europa „Fortnite“. Auch „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X“ und „Roblox“ standen in unseren Gefilden hoch im Kurs.

Free to Play (PS5 + PS4)

Fortnite Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X Roblox Splitgate 2 Rocket League Call of Duty: Warzone eFootball Asphalt Legends Unite Destiny 2 Fall Guys

Welche neuen Spiele demnächst in den PSN-Charts auftauchen könnten, verraten wiederum die Ranglisten mit den erfolgreichsten Vorbestellungen, darunter eine zu Beginn der Woche veröffentlichte Erhebung.

