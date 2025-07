Rare und Zenimax: Führende Köpfe verlassen die Studios nach Jahrzehnten

Microsoft hat weitreichende Umstrukturierungen angestoßen. Im Zuge dessen wurden Projekte eingestellt, zahlreiche Mitarbeiter entlassen und zwei Studios verlieren prägende Führungspersönlichkeiten, darunter Gregg Mayles (Rare) und Matt Firor (ZeniMax Online Studios).

Abschied nach mehr als drei Jahrzehnten

Gregg Mayles zählt(e) zu den erfahrensten Spieledesignern bei Rare. Laut einem Bericht von VGC verlässt er das traditionsreiche Studio nach über 35 Jahren. Dieser Schritt steht im Zusammenhang mit der Einstellung von „Everwild“, einem Projekt, das Mayles seit 2021 leitete.

„Wir haben die Entscheidung getroffen, die Entwicklung von Perfect Dark und Everwild einzustellen und mehrere noch nicht angekündigte Projekte in unserem gesamten Portfolio zu beenden“, erklärte Microsofts Matt Booty zuvor in einer unternehmensweiten E-Mail.

Der Name von Mayles tauchte erstmals in den Credits eines 1990 veröffentlichten Spiels von Rare auf. Später war er maßgeblich an Klassikern wie „Donkey Kong Country“ sowie „Banjo-Kazooie and Tooie“ beteiligt und arbeitete an Titeln wie „Grabbed by the Ghoulies“, „Viva Piñata“ und „Kinect Sports“. Zuletzt wirkte er als Creative Director an „Sea of Thieves“ mit. Etwa 30 Spiele entstanden bei Rare unter seiner Beteiligung.

Auch Louise O’Connor, ausführende Produzentin und langjährige Rare-Mitarbeiterin, zieht sich dem Bericht nach zurück. Beide arbeiteten seit den frühen Tagen an bedeutenden Spielen wie „Conker’s Bad Fur Day“.

Rare wurde 1985 gegründet und ist ebenfalls bekannt für Titel wie „Battletoads“ und „GoldenEye 007“. Seit der Übernahme durch Microsoft im Jahr 2002 entwickelte das Studio unter anderem „Kameo“, „Viva Piñata“ und „Sea of Thieves“.

ZeniMax Online Studios im Führungswechsel

Auch bei ZeniMax Online Studios kam es zu einem Wechsel an der Spitze. So hat Matt Firor, der das Studio über 18 Jahre leitete, seinen Rückzug bestätigt: „Nachdem ich mehr als 18 Jahre lang die ZeniMax Online Studios geleitet habe, werde ich mich später in diesem Monat zurückziehen.“

Zuvor wurde ein bislang nicht angekündigtes Projekt eingestellt:

Laut Firor sei das Unternehmen mit dem neuen Studioleiter Jo Burba (zuvor Live Service Director), der ausführenden Produzentin Susan Kath und dem Game Director Rich Lambert künftig in guten Händen: „Gemeinsam hat dieses Führungsteam viele der größten Ideen und Erweiterungen von ESO vorangetrieben und wird dieses Spiel weiterhin zu etwas machen, auf das wir alle stolz sind.“

Die personellen Veränderungen bei Rare und ZeniMax stehen im Zusammenhang mit umfassenden Sparmaßnahmen bei Microsoft, einem der profitabelsten Unternehmen. Berichten zufolge könnten bis zu 4 Prozent der gesamten Belegschaft betroffen sein, was mehr als 9.000 Mitarbeitern in verschiedenen Unternehmensbereichen inklusive der Gaming-Sparte entsprechen würde.

Ein Microsoft-Sprecher teilte mit, man wolle „organisatorische und personelle Veränderungen umsetzen, die notwendig sind, um das Unternehmen und die Teams für den Erfolg in einem dynamischen Markt zu positionieren“.

Weitere Meldungen zu Rare, Zenimax.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren