Switch 2: Mehr als fünf Millionen Mal verkauft? Nintendo kommentiert Verkaufszahlen-Leak

Mit der Switch 2 legte Nintendo im vergangenen Monat nicht weniger als den wohl erfolgreichsten Start einer Konsole überhaupt hin. Sowohl in den USA als auch Japan gelang es dem Unternehmen beispielsweise, hinsichtlich der verkauften Einheiten zum Launch neue Rekorde aufzustellen.

Zudem sprach Nintendo kurz nach der Markteinführung der Switch 2 von 3,5 Millionen verkauften Systemen in vier Tagen. Kürzlich tauchte auf der offiziellen Website des Hard- und Softwareherstellers eine Grafik auf, der sich entnehmen ließ, dass sich die Switch 2 im ersten Monat mehr als fünf Millionen Mal verkauft haben soll.

Die umgehend wieder entfernte Grafik war auf Nintendos Website im Reiter „Consolidated Hardware Unit Sales Transition (by Region)“ zu finden. In der Zwischenzeit meldeten sich auch die Verantwortlichen von Nintendo zu Wort und kommentierten die geleakten Verkaufszahlen.

In einem kurzen Statement (via Gamingbolt) weist der Konzern darauf hin, dass die in dem Leak zu findenden Verkaufszahlen „nicht korrekt seien und in keinem Zusammenhang mit den tatsächlichen Verkaufszahlen oder Prognosen zur Switch 2 stehen“. Stattdessen soll es sich laut Nintendo um Testzahlen gehandelt haben, die versehentlich zur Verfügung gestellt wurden.

„Offenbar wurden Testdaten, die für ein Website-Update vorbereitet wurden, unbeabsichtigt öffentlich zugänglich gemacht“, heißt es in der Stellungnahme von Nintendo weiter.

„Die vorübergehend sichtbaren Daten dienten ausschließlich Testzwecken, sind nicht korrekt und stehen in keinem Zusammenhang mit tatsächlichen Verkaufszahlen oder Prognosen der Switch 2.“

Die Switch 2 erschien am 5. Juni 2025 und brach seit ihrem Launch mehrere Rekorde. Laut dem Circana-Analysten Mat Piscatella verkaufte sich Nintendos neue Konsole in den USA alleine in der ersten Woche mehr als 1,1 Millionen Mal und stellte damit sogar den erfolgreichen Start der PS4 in den Schatten. 79 Prozent der verkauften Systeme entfielen dabei auf das „Mario Kart: World“-Bundle.

Zuletzt gab es allerdings auch Kritik. Diese betraf nicht nur die steigenden Preise der First-Party-Titel. Auch Nintendos Ankündigung, manipulierte oder modifizierte Konsolen ohne vorherige Warnung zu sperren, rief erste Verbraucherschützer auf den Plan.

Diese forderten das Unternehmen auf, die entsprechende Passage in den Nutzungsbedingungen zu überarbeiten oder ganz zu entfernen. Eine Stellungnahme von Nintendo steht bisher noch aus.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren