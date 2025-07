Techland: Dying Light-Macher fahren Verluste ein und streichen Projekte – Wie geht es weiter?

Dem aktuellen Geschäftsbericht lässt sich entnehmen, dass Techland in den vergangenen beiden Jahren Verluste einfuhr und Projekte strich. Doch wie geht es für das polnische Studio weiter?

Aktuell arbeiten die Entwickler von Techland an der Fertigstellung ihres neuen Projekts „Dying Light: The Beast“, das im kommenden Monat für PC und Konsolen erscheinen soll.

Wie aus einem aktuellen Geschäftsbericht hervorgeht, ist das polnische Studio auf einen kommerziellen Erfolg von „Dying Light: The Beast“ angewiesen, da die vergangenen zwei Jahre für Techland alles andere als erfolgreich verliefen. Laut Puls Biznesu (via Gamerant) verzeichnete Techland im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von rund 31,6 Millionen Euro.

Im Jahr 2024 beliefen sich die Verluste des Unternehmens auf knapp 21,18 Millionen Euro. Diese Entwicklung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Techland seit der Veröffentlichung von „Dying Light 2: Stay Human“ im Jahr 2022 kein neues Spiel mehr veröffentlicht hat.

Techland stellte zwei Projekte ein

Darüber hinaus geht aus dem Bericht hervor, dass Techland zuletzt zwei Projekte eingestellt hat. Auch wenn das Studio hierzu keine konkreten Details nannte, wird vermutet, dass sich darunter ein Open-World-Fantasy-Action-RPG auf Basis einer neuen Marke befand.

Dieses Projekt wurde 2022 offiziell angekündigt, jedoch seither nicht weiter konkretisiert. Worum es sich bei dem zweiten eingestellten Titel handelt, ist derzeit unklar.

Um das Studio nach zwei schwierigen Jahren wieder auf Kurs zu bringen, setzt Techland nicht nur auf die Veröffentlichung von „Dying Light: The Beast“ im August 2025. Des Weiteren bestätigten die Verantwortlichen die geplanten Arbeiten an einem neuen Spiel, das die zwei gestrichenen Projekte ersetzen soll.

Konkreter wurde Techland in diesem Zusammenhang aber nicht.

Bestehende Titel werden weiter unterstützt

„Dying Light: The Beast“ erscheint am 22. August 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Die geplanten Umsetzungen für PS4 beziehungsweise Xbox One benötigen noch etwas mehr Zeit und folgen laut Techland Ende des Jahres.

Ergänzend zur Veröffentlichung von „The Beast“ unterstützen die Entwickler auch bereits veröffentlichte Spiele weiterhin. Darunter „Dying Light 2“, das Ende Juni mit dem Content-Update 1.23 versorgt wurde. Zu den gebotenen Inhalten gehören ein neues Event sowie Crossover-Inhalte mit dem Indie-Hit „Balatro“.

Alle weiteren Details zu den Inhalten des Updates 1.23 findet ihr hier.

