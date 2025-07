The Last of Us:  Neil Druckmann zieht sich zurück - Fokus auf Intergalactic The Heretic Prophet

The Last of Us:

Naughty Dog-Chef Neil Druckmann zieht sich aus der HBO-Serie „The Last of Us" zurück, um sich ganz auf die Spieleentwicklung zu konzentrieren, vor allem auf „Intergalactic: The Heretic Prophet". Die Serie geht unterdessen ohne ihn in die dritte Staffel.

„The Last of Us“ gehört nicht nur zu den erfolgreichsten Videospielreihen auf dem Markt. Auch die darauf basierende TV-Serie erfreut sich großer Beliebtheit. Künftig muss die Adaption jedoch auf einen ihrer führenden kreativen Köpfe verzichten.

Neil Druckmann, Studioleiter und Kreativchef bei Naughty Dog, hat bekannt gegeben, dass er seine kreative Mitarbeit an der HBO-Serie „The Last of Us“ beendet. Wörtlich erklärte er: „Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, mich von meiner kreativen Beteiligung an The Last of Us auf HBO zurückzuziehen.“

TV-Serie war ein Karrierehöhepunkt

Druckmann zufolge sei nun der richtige Zeitpunkt für seinen Rückzug, da die Arbeiten an Staffel 2 abgeschlossen seien und die Arbeit an Staffel 3 noch bevorstehe. Zukünftig wolle er sich „voll und ganz auf Naughty Dog und die zukünftigen Projekte“ konzentrieren.

Die Arbeit an der Serie bezeichnete er als einen „Karrierehöhepunkt“ und lobte die Zusammenarbeit mit Showrunner Craig Mazin, der als ausführender Produzent, Regisseur und Autor an der TV-Serie beteiligt ist. Er sei „zutiefst dankbar für die durchdachte Herangehensweise und das Engagement der talentierten Besetzung und Crew bei der Adaption von The Last of Us Part 1 und der darauf folgenden Adaption von The Last of Us Part 2.“

Laut einem Bericht von The Ankler wird Craig Mazin das Drehbuch für die dritte Staffel allein schreiben. Ob Druckmann zu einem späteren Zeitpunkt, etwa für eine mögliche vierte Staffel, wieder zur Serie zurückkehren wird, ist derzeit offen.

Neues Naughty-Dog-Spiel steht bevor

Auch ohne TV-Serie hat Druckmann reichlich zu tun. Bei den Game Awards 2024 zeigte Naughty Dog das nächste große Projekt. Hierbei handelt es sich um „Intergalactic: The Heretic Prophet“. Das Spiel ist in einem Science-Fiction-Setting angesiedelt und wurde unter anderem durch einen Trailer bekannt, in dem ein Porsche-Raumschiff zu sehen war. Der Soundtrack stammt von Trent Reznor und Atticus Ross.

Druckmann übernahm bei „Intergalactic: The Heretic Prophet“ sowohl das Drehbuch als auch die kreative Leitung. Gleichzeitig bleibt er in seiner Rolle als Studioleiter und Kreativchef tätig.

Neben „Intergalactic: The Heretic Prophet“ arbeitet Naughty Dog an mindestens einem weiteren, bislang unangekündigten Spiel. Druckmann erklärte dazu, dass er dort eher die Rolle eines Produzenten übernehme, das Team begleite und Feedback gebe. Er wolle „das andere Team betreuen und beobachten, Feedback geben und sozusagen der Manager im Raum sein“.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auch wen „The Last of Us“ weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Portfolios von Naughty Dog bleibt, stellte Druckmann klar, dass die neuen Projekte nicht direkt mit der Reihe verbunden seien. Gleichwohl würden sie das Ziel teilen, emotionale und charaktergetriebene Geschichten zu erzählen.

Weitere Meldungen zu Neil Druckmann, The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren