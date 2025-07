The Last of Us Staffel 3: Nach Neil Druckmann – HBO-Serie verzeichnet nächsten prominenten Abgang

The Last of Us Staffel 3:

Nachdem „The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann seinen Ausstieg aus der Serienadaption bekannt gab und die kommende dritten Staffel somit ohne ihn produziert wird, hat das Team hinter den Kulissen einen weiteren Abgang zu verzeichnen.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel feierte die zweite Season von „The Last of Us“, der Serienadaption von Naughty Dogs PlayStation-Hit, am 14. April Premiere, endete jedoch schon am 26. Mai mit der siebten Episode. Um die bekannte Handlung des zweiten Teils der Videospielvorlage fortzusetzen, erhielt eine dritte Staffel aber schon grünes Licht.

Doch fortan muss „The Last of Us“ ohne Schöpfer Neil Druckmann auskommen. Der CEO des Entwicklerstudios, der als Showrunner noch maßgeblich an den beiden ersten Staffeln beteiligt war, gab erst kürzlich seinen Ausstieg bekannt, um sich vollständig auf die Spieleentwicklung zu konzentrieren – allen voran auf „Intergalactic: The Heretic Prophet“.

Hinter den Kulissen der Produktion von „The Last of Us“ gab es allerdings noch mehr Änderungen: Neben Druckmann hat eine weitere Schlüsselfigur angekündigt, sich mit sofortiger Wirkung aus dem Projekt zurückzuziehen.

Narrative Lead von The Last of Us: Part 2 verlässt die Serie

Wie Collider berichtet, handelt es sich um Halley Gross, die ihre Autorentätigkeit für die Serie beendet hat. Gross war als Co-Autorin und Narrative Lead für „The Last of Us: Part 2“ verantwortlich und arbeitete als ausführende Produzentin und Co-Autorin an der zweiten Staffel der TV-Adaption. Gemeinsam mit Druckmann und Showrunner Craig Mazin schrieb sie an der sechsten und siebten Episode. Zuvor schrieb sie auch schon für die Serie „Westworld“.

„Mit großer Sorgfalt und nach reiflicher Überlegung habe ich beschlossen, mich von meiner täglichen Arbeit an HBOs The Last of Us zurückzuziehen, um Raum für das zu schaffen, was als Nächstes kommt“, schrieb Gross in einer Stellungnahme zu ihrem Ausstieg. „Ich bin so dankbar, wie besonders diese Erfahrung war. Die Zusammenarbeit mit Neil, Craig, HBO und dieser bemerkenswerten Besetzung und Crew war lebensverändernd. Die Geschichten, die wir erzählt haben – über Liebe, Verlust und was es bedeutet, in einer erschreckenden Welt menschlich zu sein – sind genau der Grund, warum ich dieses Franchise so liebe.“

„Ich habe einige wirklich coole Projekte vor mir, die ich kaum erwarten kann zu teilen, aber vorerst möchte ich jedem meinen Dank aussprechen, der Ellies und Joels Welt mit solcher Sorgfalt zum Leben erweckt hat“, so die Autorin abschließend.

Produktionsstart für Staffel 3 wohl erst 2026

Worum es sich bei den zukünftigen Projekten von Gross genau handelt, ist nicht bekannt. Doch eines davon dürfte sicherlich „Intergalactic: The Heretic Prophet“, das nächste Videospiel von Naughty Dog, sein. Wie bereits bestätigt wurde, übernimmt Gross im kommenden Sci-Fi-Abenteuer die Rolle von AJ, der Agentin von Protagonistin Jordan A. Mun.

Währenddessen dürften Fans von „The Last of Us“ der dritten Staffel der Serie entgegenfiebern. Doch bis es so weit ist, und die ersten neuen Folgen über den Bildschirm flimmern, wird es wohl noch etwas dauern. Wie Dina-Darstellerin Isabela Merced in einem Interview im Mai durchblicken ließ, haben sie noch keine genauen Informationen zum Produktionsstart. Ihre Einschätzung: „Ich denke, es sollte nächstes Jahr sein.“

Die nächste Staffel der Serie wird vor allem Abby in den Mittelpunkt rücken, wie Neil Druckmann im letzten Monat selbst bestätigt hat. Kenner der Vorlage dürften darüber allerdings kaum überrascht sein. Fraglich bleibt, ob die kommenden Episoden die Ereignisse des zweiten Videospiels vollständig wiedergeben werden. Wie Showrunner Craig Mazin nämlich bereits andeutete, könnte auch noch eine vierte Staffel folgen.

