Tomb Raider: Hat Crystal Dynamics „Schwierigkeiten“ mit der Entwicklung des neuen Spiels?

Ende 2022 kündigte Crystal Dynamics in Zusammenarbeit mit Amazon Games ein neues „Tomb Raider“ an, doch seit dem ist es ruhig um das nächste Abenteuer von Lara Croft geworden. Nun behauptete der Chefreporter von Kotaku, dass die Entwickler wohl „Schwierigkeiten“ haben.

Bald sieben Jahre sind seit der Veröffentlichung von „Shadow of the Tomb Raider“ vergangen, seit dem warten Fans von Lara Croft auf die nächste Expedition der ikonischen Archäologin. Entsprechend freudig wurde die Ankündigung empfangen, als Entwickler Crystal Dynamics Ende 2022 bekannt gab, gemeinsam mit Amazon Games am nächsten Spiel zu arbeiten.

Doch seitdem gab es keinerlei handfeste Neuigkeiten mehr, was für Unruhe unter den Spielern sorgte. Und womöglich könnte Crystal Dynamics tatsächlich Probleme mit der Entwicklung des neuen „Tomb Raider“ haben. Die Befürchtung wurde nun zumindest durch eine Aussage von Kotaku-Chefreporter Ethan Gach befeuert.

Spekulationen um Tomb Raider-Entwicklung nach Perfect Dark-Aus

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst BlueSky (via TheGamer) äußerte sich Gach zu den gestrigen Xbox-Entlassungen und der Schließung von Entwicklerstudio The Iniative, die am Reboot von „Perfect Dark“ arbeiteten, der jetzt ebenfalls eingestellt wurde. Unterstützung erhielt das Team, das 2018 von den Xbox Game Studios eigens für „Perfect Dark“ gegründete Studio durch die „Tomb Raider“-Entwickler von Crystal Dynamics.

Darauf machte auch Gach noch einmal aufmerksam und behauptete darüber hinaus auch, dass Crystal Dynamics angeblich auch Schwierigkeiten mit der Entwicklung von „Tomb Raider“ hat, was die wiederum die lange Funkstille erklären könnte. „Dies war ein Gemeinschaftsprojekt mit Crystal Dynamics, einem Studio, das ebenfalls mit Tomb Raider zu kämpfen hat“, schrieb der Gaming-Journalist in seinem Bluesky-Post.

Ungewisse Zukunft: Hinweise auf mögliche Verschiebung und externe Hilfe

Ob Gachs Behauptung zutrifft, ist derzeit unklar. Allerdings stützt der jüngste Finanzbericht der Embracer Group, die seit 2022 Eigentümer von Crystal Dynamics und der „Tomb Raider“-Marke ist, seine Aussage. Ende Mai wurde bekannt, dass ein ungenanntes Triple-A-Spiel auf das Geschäftsjahr 2026/27 verschoben wurde. Als Grund wurde angegeben, das Spiel benötige „wohl noch ein paar Quartale Feinschliff“.

Der Finanzbericht bestätigte zudem, dass Crystal Dynamics für „eine seiner größten IPs“ Unterstützung von einem „externen Partner“ erhält. Obwohl „Tomb Raider“ nicht explizit genannt wird, dürfte die Rede von der „größten IP“ wohl auf das nächste Abenteuer von Lara Croft hindeuten, zumal über andere Marken des Studios, wie etwa „Legacy of Kain“, derzeit nichts bekannt ist.

Demgegenüber steht jedoch die Tatsache, dass Crystal Dynamics Mitte Mai laut einer Stellenausschreibung einen Senior Designer suchte, der „als einflussreicher Einzelkämpfer die Strike-Teams anführt“. Strike-Teams kommen in der Gaming-Branche meist kurzfristig zum Einsatz, um bei dringenden Problemen zu helfen, oft gegen Ende der Entwicklung. Dies könnte wiederum bedeuten, dass die Entwicklung von „Tomb Raider“ bereits weiter fortgeschritten ist als angenommen.

Von offizieller Seite aus äußerte sich zuletzt Christoph Hartmann, der Vizepräsident von Amazon Games, im August 2024 zum neuen „Tomb Raider“. Er versicherte, dass die Entwicklung „gut laufen“ und „vorangehen“ würde. Zudem habe man einige großartige Ideen für das Spiel, über die er jetzt allerdings noch nicht sprechen könne.

