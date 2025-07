Xbox Entlassungswelle: So chaotisch lief es laut Jason Schreier ab

Microsoft hat erneute Entlassungen in mehreren Abteilungen bestätigt. Wie der Journalist Jason Schreier nun angibt, soll der Jobabbau für einige Mitarbeiter schockierend chaotisch abgelaufen sein.

Schon im letzten Monat berichteten die Kollegen von Bloomberg darüber, dass Microsoft weitere Einsparungen und Entlassungen plane. In dieser Woche bestätigte das Unternehmen die Schritte – rund 9.000 Mitarbeiter sollen davon betroffen sein.

Die Entlassungen kurz vor dem Nationalfeiertag in den USA sind nicht nur einschneidend für die Betroffenen. Wie der Journalist und Insider Jason Schreier berichtet, sollen viele der Mitarbeiter im Vorfeld nicht einmal über die Kündigungen informiert worden sein.

Mitarbeiter wurden von Kommunikationssoftware ausgeschlossen

Unter den von den Entlassungen betroffenen Teams sind auch die ZeniMax Online Studios, die vor allem für „The Elder Scrolls Online“ bekannt sind. Seit 2018 sollen die Entwickler an einem weiteren MMORPG mit dem Codenamen „Project Blackbird“ gearbeitet haben. Mit den nun bekanntgegebenen Einsparungen wurden die Arbeiten an „Blackbird“ jedoch beendet.

Für die Mitarbeiter der ZeniMax Online Studios sollen die neuesten Kündigungen darüber hinaus besonders chaotisch verlaufen sein. Wie Jason Schreier über seinen BlueSky-Account berichtete, sollen betroffene Angestellte im Vorfeld nicht einmal informiert worden sein. Dafür wurde ihr Zugang zu der im Unternehmen verwendeten Kommunikationssoftware gesperrt.

„Ein Beispiel dafür, wie schlampig und chaotisch die heutige Massenentlassung bei Xbox verlaufen ist, ist die plötzliche Sperrung der Slack-Konten einiger Mitarbeiter der Zenimax Online Studios“, so Schreier über Social Media. „Keine Nachricht von der Personalabteilung, kein Wort darüber, ob sie noch einen Job haben, nur eine ominöse Slack-Deaktivierung.“

Mitarbeiter wurden durch die Nachrichten informiert

Auch die Kollegen von IGN berichten über den Sachverhalt bei den ZeniMax Online Studios. Laut internen Quellen sollen die Angestellten des Studios nur aufgrund von Nachrichtenberichten von den Entlassungen erfahren haben. Niemand soll gewusst haben, wie weitreichend der Jobabbau ausfallen würde.

IGN schreibt weiter, dass der Slack-Zugang einer Reihe von Mitarbeitern deaktiviert wurde. Erst danach sollen sie von der Personalabteilung darüber informiert worden sein, dass sie von den Kündigungen betroffen sind. Dies soll zu Verwirrung und Verzweiflung geführt haben.

Die neue Entlassungswelle bei Microsoft und Xbox betrifft mehrere Studios. The Initiative, die an einem Reboot von „Perfect Dark“ arbeiteten, wurde gleich ganz geschlossen und das Spiel eingestellt. Darüber hinaus wurden noch weitere sich in Entwicklung befindliche Titel abgesägt.

Quelle: Jason Schreier, IGN

