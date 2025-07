Battlefield 6: Probleme bei der Entwicklung? Kampagne soll den Zielen weit hinterherhinken

Mit „Battefield 6“ soll das einst so erfolgreiche Franchise von Electronic Arts nach dem Misserfolg von „Battlefield 2042“ wieder zu alter Stärke zurückfinden. Dafür nehmen die Verantwortlichen ordentlich Geld und Ressourcen in die Hand: 400 Millionen US-Dollar soll die Entwicklung, an der mit DICE, Criterion, Motive und Ripple Effect gleich vier Studios beteiligt sind, bereits Anfang 2023 verschlungen haben.

Das große Ziel von EA: mehr als 100 Millionen Spieler erreichen. Um das zu bewerkstelligen, soll „Battlefield 6“ ein Komplettpaket bieten: Neben den bekannten Multiplayer-Modi, gehören auch Free-to-Play-Inhalte wie ein Battle-Royale-Modus dazu, ebenso wie eine klassische Einzelspieler-Kampagne. Doch vor allem letztere soll während der Entwicklung bereits kräftig für Probleme gesorgt haben.

Das Kampagnen-Dilemma bei Ridgeline Games

Wie aus einem umfangreichen Insider-Bericht von Ars Technica (via GamingBolt) hervorgeht, war das 2021 unter der Leitung von Marcus Lehto, einem der Mitschöpfer der „Halo“-Reihe, gegründete Studio Ridgeline Games ursprünglich für die Kampagne von „Battlefield 6“ verantwortlich. Doch angeblich konnte das Team nicht die angestrebten Ziele erreichen, sodass sich die Führungsetage mit den Fortschritten nicht zufrieden zeigte.

Eines der Probleme: Die Größe des Entwicklerteams zu vergrößern. „Sie haben ständig Gelder – im Grunde Mitarbeitermonate – aus unserem Budget umverteilt“, sagte eine der Quellen. „Und wir versuchen, mit weniger mehr zu erreichen.“ Außerdem sollen das Fehlen interner Überprüfungen und „ordnungsgemäßer Check-ins“ für weitere Schwierigkeiten gesorgt haben.

Als Konsequenz wurde entschieden, Ridgeline Games im Februar 2024 zu schließen, und die Entwicklung an die anderen Studios zu übergeben. Doch „es war praktisch nichts mehr von dem übrig, woran Ridgeline zwei Jahre gearbeitet hatte und worauf man hätte aufbauen können. Sie mussten im Grunde alles von Grund auf neu entwickeln, und das unter dem gleichen Druck des geplanten Veröffentlichungstermins“, erklärte eine mit der Situation vertraute Person.

Interne Konflikte und eine Entwicklung im Rückstand

Dadurch hinkt die Einzelspieler-Kampagne von „Battlefield 6“ den anderen Teilen des Spiels mit Blick auf die internen Meilensteine deutlich hinterher. Aus diesem Grund wird wohl auch der Umfang mit etwa sechs Stunden Spielzeit deutlich geringer ausfallen, als ursprünglich geplant. So sollte der kommende Shooter eigentlich die bisher umfangreichste Kampagne der Reihe bieten.

Derzeit soll EA Motive die Leitung über den Solo-Part haben, während Criterion und DICE Unterstützung leisten. Das wiederum sorgt dem Bericht zufolge aber auch für Spannungen zwischen den Teams, da es zu einer Art Kulturschock gekommen ist. „DICE ist ursprünglich ein schwedisches Studio und daher etwas bescheidener. Sie wollen das beste Spiel entwickeln und das größtmögliche Spielerlebnis bieten“, so einer der Entwickler.

Ob die Kampagne die Anforderungen von EA letztendlich erfüllen kann, bleibt abzuwarten. Gegenüber Ars Technica erklärte einer der Verantwortlichen: „Der Singleplayer ist an sich massiv verspätet. Das ist der Teil des Spiels, der am spätesten fertig wird. Ohne einen riesigen Patch am ersten Tag oder einen Early Access ist es unrealistisch, dass sie es so veröffentlichen können, wie es nötig wäre.“

„Battlefield 6“ wurde bislang noch nicht offiziell enthüllt. Die Vorstellung ist jedoch für den diesjährigen Sommer geplant, während ein Release noch im Laufe des Geschäftsjahres 2025/2026 vorgesehen ist. Das würde bedeuten, dass der Shooter bis spätestens zum 31. März 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden könnte.

Weitere Meldungen zu Battlefield 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren