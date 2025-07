Crunchyroll: ChatGPT-Hinweis wirft Fragen auf und sorgt für Untersuchung

Bei der Premiere des Anime „Necronomico and the Cosmic Horror Show“ auf Crunchyroll sorgte eine ungewöhnliche Untertitelzeile für Aufmerksamkeit. Eine Untersuchung folgte.

Zum Start der Sommer-Season hat Crunchyroll die Serie „Necronomico and the Cosmic Horror Show“ in das Programm aufgenommen. Doch schon die erste Episode fiel durch Fehler innerhalb der deutschen Untertiteln auf.

Neben grammatikalischen Ungenauigkeiten und falsch wiedergegebenen Eigennamen sorgte besonders eine Passage bei Zeitstempel 19:12 Minuten für Diskussionen und Schmunzler. Dort erscheint die Textzeile: „ChatGPT said: Wenn ich die Welt von hier an weiter genießen kann…“ In anderen Sprachversionen ist der KI-Hinweis nicht zu finden, wie Anime2You und Animecorner berichten.

Dass künstliche Intelligenz bei Routineaufgaben wie Übersetzungen zumindest unterstützend eingesetzt wird, ist inzwischen gängige Praxis. Doch gerade Fälle wie dieser zeigen, dass weiterhin manuelle Eingriffe, sorgfältige Prüfungen und Anpassungen notwendig bleiben, zumal KI-Systeme mitunter stark halluzinieren, lokale Besonderheiten ignorieren oder Formulierungen missinterpretieren können. Das ist bei der Lokalisierung von „Necronomico and the Cosmic Horror Show“ wohl nur unzureichend passiert.

Offenbar Drittanbieter verantwortlich

Im Fall von „Necronomico and the Cosmic Horror Show“ war eine Person namens Emilia, deren Nachname nicht genannt wird, für die deutschen Untertitel zuständig. Die ungewöhnliche Erwähnung des KI-Chatbots wirft letztlich Fragen zur Entstehung der Übersetzung auf. Crunchyroll selbst hat sich bislang nicht öffentlich dazu geäußert, warum „ChatGPT“ im Untertitel auftaucht.

Eine Quelle bei Crunchyroll bestätigte gegenüber Anime Corner, dass die problematischen Untertitel von einem Drittanbieter erstellt wurden. Die Nutzung KI-generierter Übersetzungen verstoße jedoch gegen die Vereinbarungen zwischen Crunchyroll und dem beauftragten Anbieter. Nach Bekanntwerden der Fehler habe Crunchyroll eine Untersuchung eingeleitet.

Auf Nachfrage von Anime Corner blieb offen, inwieweit Crunchyroll aufgrund der vertraglichen Lage die Möglichkeit hatte, die Untertitel vor der Veröffentlichung zu prüfen. Die Quelle erklärte lediglich, dass Qualitätskontrollen Teil der Vereinbarung mit dem Anbieter seien, was auch immer das im konkreten Fall bedeuten mag.

„Necronomico and the Cosmic Horror Show“ (Crunchyroll) entsteht unter der Regie von Masato Matsune im Studio Gokumi (“Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon”). An Planung, Produktion und internationaler Lizenzierung ist Cygames (“Granblue Fantasy”) beteiligt. Die Serie erzählt die Geschichte von Miko Kurono, auch bekannt als Necronomico, die nach ihrem Schulabschluss eine Karriere als Streamerin anstrebt.

Gemeinsam mit ihrer Jugendfreundin Mayu Mayusaka und ihrer Rivalin Kanna Kagurasaka wagt sie sich in ein neues VR-Spiel, das ihr Begegnungen mit anderen Streamern und mysteriösen Herausforderungen bietet.

