Destiny Rising: Sonys erster Mobile-Erfolg? Neuer Trailer enthüllt Release-Termin

Im Oktober des vergangenen Jahres kündigten Bungie und Sony mit „Destiny Rising“ die nächste Weiterentwicklung des bekannten Sci-Fi-Universums an und könnte Sony seinen ersten Erfolg im Bereich der Mobile-Titel bescheren: Der chinesische Entwickler NetEase Games wird den Shooter nämlich auf Smartphones und Tablets bringen.

Und nun steht fest, wann die Veröffentlichung erfolgen wird. Ein neuer Trailer zu „Destiny Rising“ hat nämlich den finalen Release-Termin enthüllt. Demnach wird das Spiel ab dem 28. August 2025 für Geräte mit iOS über den App Store von Apple und natürlich auch für Android-Devices via Google Play erhältlich sein.

Destiny Rising erscheint Ende August für iOS und Android

„Destiny Rising“ erzählt eine brandneue Geschichte im bekannten Universum von Bungie, die in einer alternativen Zeitlinie nach dem Dunklen Zeitalter angesiedelt ist. So schlüpfen die Spieler in die Rolle eines vollständigen anpassbaren Lichtbringers, um sich außerirdischen Mächten entgegenzustellen und die Zukunft der Menschheit zu sichern.

Außerdem lässt sich auch die Kontrolle über ikonische Charaktere aus dem „Destiny“-Franchise übernehmen, darunter beispielsweise Ikora Rey oder Iron Lord Jolder, während jede Figur über einzigartige Fähigkeiten verfügt. Ebenso trägt jeder Lichtbringer ein einzigartiges Relikt, dass ihm besondere Kräfte verleiht, die den Spielstil drastisch verändern können. Zudem lassen sich wie gewohnt anpassbare Primär- und Powerwaffen ausrüsten. Obendrein wird mit „Destiny Rising“ eine neue mythische Seltenheitsstufe für Ausrüstung und ein völlig neuer Waffentyp eingeführt.

Spielerisch bietet das mobile „Destiny“ das gewohnte Erlebnis: Missionen, Strikes, PvP-Schlachten und PvE-Aktivitäten für bis zu sechs Spieler sowie eine offene Welt. Neben den bekannten Modi versprechen die Entwickler aber auch brandneue Spielvarianten, die neue Möglichkeiten eröffnen sollen.

Jetzt vorregistrieren und Belohnungen sichern

„Destiny Rising“ wird völlig kostenlos spielbar sein, aber die typischen In-Game-Käufe bieten und auf bekannte Gacha-Mechaniken setzen. So können Spieler durch Glücksspiel-ähnliche Mechanismen für den Einsatz von Echtgeld zufällige Belohnungen erhalten, wie etwa die bekannten „Destiny“-Charaktere, mit denen sie dann in die Schlacht ziehen können.

Die Vorregistrierung ist in den jeweiligen Stores bereits möglich und beschert den Spielern darüber hinaus auch eine Reihe von Belohnungen zum Start. Mittlerweile haben sich bereits fünf Millionen Menschen für „Destiny Rising“ angemeldet, sodass alle Spieler zum Start zehn kostenlose Ziehungen erhalten. Sollte die Zahl der Vorregistrierung weiter steigen, werden mit jedem Meilenstein weitere Belohnungen dazukommen.

„Die Destiny-Reihe war ein Riesenerfolg auf PC und Konsolen und begeisterte Millionen von Spielern weltweit mit ihrer wunderschönen Welt, dem fesselnden Gameplay und einem ständig wachsenden Waffenarsenal, das man sammeln und gegen seine Feinde einsetzen kann“, heißt es seitens der Verantwortlichen.

„Destiny: Rising ist der Beginn einer neuen Geschichte der Reihe, mit Abenteuern und Schlachten, die auch unterwegs stattfinden können, sodass du den neuen Orden der Lichtträger nach deinen eigenen Vorstellungen führen kannst. Das Spiel ist fast da. Melde dich also vorab an, um sofort loszulegen und am ersten Tag Belohnungen für deinen Charakter zu erhalten.“

