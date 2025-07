GTA 6: Überwältigender Erfolg – Zweiter Trailer erreicht den nächsten Meilenstein

Am 5. Dezember 2023 veröffentlichte Rockstar Games den ersten Trailer zu „GTA 6“, während die Fans auf das zweite Video zum mit Spannung erwarteten Open-World-Kracher mehr als 500 Tage warten mussten. Dementsprechend groß war die Freude, als der zweite „GTA 6“-Trailer am 6. Mai 2025 online ging – und natürlich auch das Interesse.

Das spiegelte sich auch in den Zahlen wider: Allein auf YouTube konnte das bewegte Bildmaterial in den ersten 24 Stunden bereits über 75 Millionen Aufrufe generieren, kam auf über fünf Millionen Likes und fast eine halbe Million Kommentare. Und in den letzten Wochen stiegen die Zahlen fleißig weiter, wodurch nun der nächste bemerkenswerte Meilenstein erreicht wurde.

Beeindruckende Trailer-Zahlen: GTA 6 übertrifft GTA 5

Zum aktuellen Zeitpunkt verzeichnet der zweite Trailer zu „GTA 6“ auf YouTube bereits 123.236.169 Aufrufe. Was jedoch auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so außergewöhnlich klingt, ist laut den aufmerksamen Kollegen von GameRant jedoch ein durchaus beachtlicher Meilenstein: Rockstars kommendes Actionspiel hat damit nämlich seinen Vorgänger „GTA 5“ übertroffen.

Der „GTA 5“-Trailer, der bisher der zweiterfolgreichste Trailer von Rockstar Games war, kommt aktuell auf 123.044.356 Aufrufe. Was die Sache noch besonderer macht: Das Video wurde am 2. November 2011 und somit vor über 13 Jahren veröffentlicht. Der aktuelle „GTA 6“-Trailer hingegen brauchte nicht einmal 60 Tage, um dieselbe Anzahl an Klicks zu erzielen.

Damit dürfte nochmals deutlich werden, wie groß der Hype rund um „GTA 6“ ist. Ein Video muss der zweite Trailer allerdings noch einholen: den ersten „GTA 6“-Trailer, der seit seiner Veröffentlichung auf YouTube bereits beeindruckende 263.222.698 Aufrufe hat. Ob diese Zahl im Laufe der Zeit geknackt wird, bleibt abzuwarten. Es dürfte jedoch noch eine Weile dauern, bis Rockstar Games einen möglichen dritten Trailer veröffentlicht.

„Der größte Video-Launch aller Zeiten“

Wenn es jedoch nicht nur um YouTube geht, konnte der aktuelle „GTA 6“-Trailer bereits einen neuen Rekord aufstellen: Auf sämtlichen Video-Plattformen konnten allein innerhalb der ersten 24 Stunden 475 Millionen Aufrufe generiert werden. Laut Rockstar Games handle es sich dabei um „den größten Video-Launch aller Zeiten“, sodass sich selbst Trailer zu bekannten Kino-Blockbustern wie etwa „Spider-Man: No Way Hone“ oder „Deadpool & Wolverine“ geschlagen geben mussten.

Darüber hinaus sorgte der Trailer aber auch an anderer Stelle für einen deutlichen Aufschwung: Der im Trailer verwendete Pop- und R&B-Song „Hot Together“ der US-amerikanischen Band The Pointer Sisters verzeichnete nach der Veröffentlichung des Videos einen Anstieg der Spotify-Streams um unglaubliche 182.000 Prozent. Ein ähnliches Phänomen wurde bereits beim ersten „GTA 6“-Trailer beobachtet, dessen Song „Love Is A Long Road“ von Tom Petty ebenfalls einen beachtlichen Popularitätsschub erfuhr.

Und bis „GTA 6“ erscheint, bleibt noch reichlich Zeit, sich die bisherigen Trailer immer wieder anzuschauen. Nachdem der Release ursprünglich für den diesjährigen Herbst geplant war, kam es Anfang Mai zu einer Verschiebung. Nun ist die Veröffentlichung, die für die PS5 und die Xbox Series X/S erfolgen wird, für den 26. Mai 2026 vorgesehen.

