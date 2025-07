GTA 7: KI statt Milliardenbudget? Warum die Entwicklung günstiger werden soll als bei GTA 6

Auch wenn natürlich keine offiziellen Zahlen vorliegen, können wir wohl davon ausgehen, dass es sich bei „GTA 6“ um eine der bislang teuersten Videospielproduktionen überhaupt handeln wird.

Ein Thema, zu dem sich Obbe Vermeij, der mehrere Jahre als technischer Director bei Rockstar Games arbeitete, in einem Interview mit KiwiTalkz äußerte. Vermeij, der Rockstar Games nach der Veröffentlichung von „GTA 4“ verließ, ist der Meinung, dass „GTA 6“ in der Tat als teuerste Videospielproduktion aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird.

Dies liege jedoch nicht nur am schieren Umfang des Open-World-Blockbusters. Gleichzeitig werden Technologien wie die generative KI laut Vermeij dazu führen, dass die Entwicklung von Videospielen zukünftig günstiger wird. Eine Entwicklung, von der vor allem große Spiele wie ein mögliches „GTA 7“ profitieren werden.

„Meine Vorhersage ist, dass die Produktion von GTA 7 günstiger sein wird als die von GTA 6“, meint der Branchenveteran.

Wie KI die Entwicklungskosten reduzieren soll

Vermeij sagte, dass die Grafik und die Animationen die größten Kostenfaktoren bei der Entwicklung von Spielen sind. Hier werde der zunehmende Einsatz von KI also dazu führen, dass die Entwicklungskosten zumindest in diesem Bereich wieder sinken, was im Endeffekt der gesamten Branche zugute komme.

„Sagen wir, du machst eine Zwischensequenz. Alle Charaktere in dieser Szene könnten einfach von einer KI gerendert werden – inklusive des Gesprächs –, wenn du nur die Szene beschreibst. Das könnte dein erster Entwurf für die Zwischensequenz sein“, erklärte er und wies darauf hin, dass es weiterhin Aufgaben geben wird, die nur von Menschen erledigt werden können.

„Künstler werden nach wie vor eine Menge höherwertiger, kreativer Arbeiten übernehmen, und es wird auch weiterhin Fehler geben, die behoben werden müssen, und all diese Dinge. Aber ich denke, der Großteil der Arbeit wird wahrscheinlich ersetzt werden“, führte der ehemalige technische Director von Rockstar Games aus.

Für Programmierer sei der Einsatz von KI laut Vermeij übrigens nichts Neues. Laut ihm passiere dies schon seit Jahren. Aufgaben wie Physikberechnungen und Kollisionserkennung würden zunehmend von der Einzelperson entkoppelt und seien inzwischen einfach ein Teil moderner Engines.

Bessere Spiele und mehr Vielfalt durch KI?

Auch wenn die KI auf lange Sicht natürlich zum Abbau von Arbeitsplätzen führen dürfte, sieht Vermeij in der aktuellen Entwicklung auch Positives. Da auf lange Sicht die Entwicklungskosten sinken, dürfte der Einsatz von KI sowohl zu besseren Spielen als auch mehr Vielfalt führen.

„Wenn man Spiele günstiger herstellen kann, kann man mehr Nischen bedienen. Ich denke, das wäre für Gamer viel interessanter“, ergänzte er. „Ich glaube nicht, dass die KI den kreativen Part übernehmen wird. Künstler werden weiterhin Stil und Look bestimmen. Autoren werden weiterhin die Geschichte schreiben. Ich gehe nicht davon aus, dass die KI so etwas leisten kann.“

„GTA 6“ sollte ursprünglich im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Im Mai räumte Take-Two Interactive allerdings ein, dass Rockstar Games noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff benötigt. Als neuen Releasetermin nannte der Publisher den 26. Mai 2026.

Nichts geändert hat sich an der Tatsache, dass der Fokus zunächst auf den Konsolen liegt. Die PC-Version von „GTA 6“ folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

