Hideo Kojima: Traum von Hollywood lebt – Wie geht es für die Designer-Legende nach OD und Physint weiter?

In einem aktuellen Interview sprach der japanische Game-Designer Hideo Kojima ausführlich über seine Zukunftspläne. Dabei verriet er unter anderem, wie es für ihn nach OD und Physint weitergehen könnte.

Im vergangenen Monat veröffentlichte Kojima Productions mit „Death Stranding 2: On the Beach“ das neueste Projekt der japanischen Designer-Legende Hideo Kojima.

Wie Kojima kürzlich bekannt gab, wird sich das Team nach dem Release des Nachfolgers eine kleine Auszeit gönnen, während er selbst ummittelbar mit den Arbeiten am nächsten Projekt beginnt. Aktuell arbeitet Kojima Productions bekanntermaßen an zwei weiteren Spielen: dem 2023 angekündigten Horror-Abenteuer „OD“ und „Physint“, das Kojimas Rückkehr in das Genre der Spionage-Thriller markiert.

Doch wie geht es nach der Fertigstellung und Veröffentlichung der beiden Spiele für Kojima weiter? Auf diese Frage ging Kojima im Interview mit Brut (via Videogamer) ein und wies darauf hin, dass er auch weiterhin den Traum verfolgt, irgendwann einen eigenen Film zu drehen.

Kojima spricht über seine Filmpläne

Wie der erfolgreiche Game-Designer erklärte, wird dieses Vorhaben jedoch noch etwas warten müssen, da ihm aktuell schlichtweg die Zeit fehlt, auch noch einen eigenen Film zu drehen. Die Arbeiten an einem solchen Projekt würden schließlich zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen. Hinzu kommt, dass er Kojima Productions derzeit nicht sich selbst überlassen kann.

Dies sei frühestens nach der Fertigstellung von „OD“ und „Physint“ möglich. Dann sei jedoch denkbar, dass sich Kojima eine Auszeit von der Entwicklung von Videospielen gönnt und sich voll und ganz den Arbeiten an einem eigenen Film widmet.

„Sobald OD und Physint abgeschlossen sind, werde ich mir die Situation des Studios [Kojima Productions] ansehen“, erklärte Kojima. „Und wenn es so aussieht, als könnte ich einen Film machen, dann würde ich das gerne tun. Körperlich werde ich weiterarbeiten. Also werde ich entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, einen Film zu machen.“

Kojima weiter: „Wie alt werde ich sein, wenn ich Physint beendet habe? Ende sechzig? Ich habe zwar noch nichts über zukünftige Projekte gesagt – ein paar Ideen habe ich aber schon. Ich denke, ich sollte nach Physint einen Film drehen, weil ich in der Zukunft zu alt dafür sein werde.“

Kojima über die Gemeinsamkeiten zwischen Filmen und Spielen

Ein weiteres Thema, über das Kojima sprach, waren die Arbeiten an Videospielen und Filmen, die seiner Meinung nach vergleichbar seien. Bezüglich der Ähnlichkeiten zwischen Filmen und Videospielen sagte Kojima: „Der Film bestimmt den zeitlichen Ablauf von zwei Stunden und das Spiel ist interaktiv. Der zeitliche Ablauf wird also auch vom Spieler bestimmt, der zudem bestimmt, in welche Richtung man schaut. Das ist ein großer Unterschied.“

Trotz der Unterschiede durch die aktiven Handlungen der Spieler führte Kojima aus: „Was das Erschaffen des Hintergrunds, den Aufbau der Weltanschauung und die Arbeit mit Schauspielern betrifft, ist der Prozess bei Filmen und Spielen bis zu einem gewissen Punkt im Grunde derselbe.“

Offen ließ Kojima bislang, in welche Richtung sich ein von ihm produzierter Film bewegen könnte.

Weitere Meldungen zu Hideo Kojima, Kojima Productions.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren