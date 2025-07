Nach Zelda und Super Mario Bros.: Plant Nintendo weitere Filmprojekte? Aussage des Präsidenten lässt aufhorchen

Nachdem „Der Super Mario Bros. Film“ bereits Rekorde brach und eine Verfilmung von „The Legend of Zelda“ in Arbeit ist, stellt sich die Frage: Plant Nintendo zukünftig noch weitere Adaptionen seiner Spiele? Genau darüber sprach nun Präsident Shuntaro Furukawa.

Nach dem Flop des Live-Action-Films „Super Mario Bros.“ aus dem Jahr 1993 wurde Nintendo überaus vorsichtig, was die Adaptionen seiner Charaktere oder Spiele anbelangt. So mussten Fans bis 2023 warten, um den nächsten und auch ersten, von Nintendo selbst produzierten Film auf der Kinoleinwand zu sehen. Doch „Der Super Mario Bros. Film“, der in Kooperation mit Illumination („Ich – Einfach unverbesserlich“) entstand, brach zahlreiche Rekorde.

So handelte es sich um den erfolgreichsten Kinostart eines animierten Films weltweit, um die erfolgreichste Videospiel-Verfilmung aller Zeiten und um den ersten Videospiel-Film, der ein Einspielergebnis von einer Milliarde US-Dollar knacken konnte. Im Kinojahr 2023 war außerdem nur „Barbie“ erfolgreicher.

Und die nächste Nintendo-Adaption steht bereits in den Startlöchern: Eine Real-Verfilmung von „The Legend of Zelda“ befindet sich in Arbeit. Doch wie sieht Nintendos Zukunft im Filmbereich darüber hinaus aus? Genau diese Frage wurde Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa auf der jüngsten Hauptversammlung gestellt.

Nintendo plant weitere „visuelle Inhalte“

Wie GamesRadar berichtet, wurde Furukawa gefragt, wie es zukünftig um die „visuellen Inhalte“ – sprich für Film und Fernsehen – von Nintendo bestellt ist. Darauf entgegnete er: „Im Rahmen unserer Strategie, die Reichweite von Nintendo-Marken (IP) zu vergrößern, um unser Kerngeschäft mit integrierter Hardware und Software kontinuierlich zu beleben, arbeiten wir seit mehreren Jahren an Initiativen jenseits unserer dedizierten Videospielplattformen. Visuelle Inhalte sind ein solcher Bereich.“

Als Beispiel verwies er auf den „The Legend of Zelda“-Film und die bereits angekündigte Fortsetzung von „Der Super Mario Bros. Film“. Und darüber hinaus deutete er an, dass sich Fans wohl tatsächlich auf weitere Adaptionen freuen können – auf was genau, verriet jedoch nicht. „Wir können unsere Pläne, die über den The Legend of Zelda-Film hinausgehen, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht besprechen, aber wir arbeiten an verschiedenen anderen Projekten“, so Furukawa weiter.

Welche Marken könnte Nintendo adaptieren?

Nintendo hat definitiv genügend Marken, die sich für eine Verfilmung eignen würden. Die Kollegen von GamesRadar schlagen beispielsweise einen „Metroid“- oder „Smash Bros.“-Film sowie ein Leinwand-Abenteuer mit Kirby vor. Denkbar wären auch eine Adaption von „Donkey Kong“, ein Gruselfilm im Stil von „Luigi’s Mansion“ oder eine Weltraum-Odyssey mit Fox McCloud und Co. aus „Star Fox“. Die Möglichkeiten scheinen tatsächlich fast endlos.

Ein weiteres Franchise, das sich für einen Film anbieten würde und über das unlängst auch Nintendo-Urgestein Shigeru Miyamoto sprach, ist „Pikmin“: Ende Mai dieses Jahres erklärte der „Super Mario“-Schöpfer in einem Interview, dass die einzigartige Strategie- und Puzzle-Spiel-Reihe „großes Potenzial“ habe, da es „sowohl für jüngere als auch für ältere Zuschauer in Japan attraktiv ist“.

Doch zunächst steht die Fortsetzung von „Der Super Mario Bros. Film“ an, deren Kinostart für den 24. April 2026 geplant ist. Und im Jahr darauf soll bereits das Abenteuer von Link zu sehen sein: Die Premiere von „The Legend of Zelda“ ist für den 7. Mai 2027 angesetzt. Und Gerüchten zufolge könnte Nintendo sogar eine Filmtrilogie daraus machen.

