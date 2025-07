OD: Microsoft stellt mehrere Projekte ein – Doch wie steht es um Hideo Kojimas Horrorspiel?

In dieser Woche stellte Microsoft gleich mehrere laufende Projekte ein. Da auch externe Studios betroffen sind, machten sich Spieler schnell Sorgen um Hideo Kojimas Horrorspiel "OD". Doch sind die Befürchtungen um ein Aus des 2023 angekündigten Titels berechtigt?

In dieser Woche kündigte Microsoft umfangreiche Sparmaßnahmen an, die wie erwartet auch die Xbox-Sparte betreffen. Im Zuge der Maßnahmen reduzierte Microsoft nicht nur die Belegschaft diverser Xbox-Studios.

Darüber hinaus stellte der Konzern gleich mehrere Projekte ein – darunter Rares „Everwild“, ein neues Online-Rollenspiel von ZeniMax Online oder den Reboot von „Perfect Dark“. Wie sich schnell abzeichnete, sind auch externe Studios von den Einsparungen betroffen. Beispielsweise stürzte ein eingestelltes Projekt das Studio Romero Games in eine existenzielle Krise.

Doch was bedeutet die aktuelle Entwicklung für das Horrorspiel „OD“, das 2023 angekündigt wurde und aus einer Zusammenarbeit zwischen Kojima Productions und den Xbox Game Studios hervorgeht?

Bekannter Insider gibt vorerst Entwarnung

Laut dem Windows-Central-Journalisten und in Xbox-Fragen meist gut informierten Insider Jez Corden ist das Horrorspiel von Hideo Kojima von den Sparmaßnahmen Microsofts – zumindest zum aktuellen Zeitpunkt – nicht betroffen. „Das Schicksal anderer Spiele war ungewiss, da viele von ihnen bereits enthüllt wurden und in einigen Fällen jahrelang völlig von der Bildfläche verschwanden“, schrieb Corden.

„Ich kann jedoch bestätigen, dass mindestens eines dieser Projekte vorerst noch existiert“, so der Insider weiter. „Vor fast zwei Jahren angeteasert, enthüllte Death Stranding- und Metal Gear Solid-Legende Hideo Kojima mit OD ein Horrorspiel, das nach wie vor völlig im Dunkeln liegt.“

„Online kursierten Spekulationen, dass auch dieses Spiel von den Sparmaßnahmen betroffen sein könnte. Doch laut unseren Quellen ist das (zumindest bislang) nicht der Fall.“

Die offizielle Ankündigung von „OD“ nahm Kojima im Rahmen der Game Awards 2023 vor. Allzu viele Details zu dem Horrorspiel nannte Kojima bislang nicht. Wie der Enthüllungstrailer verriet, sind unter anderem die Schauspieler Sophia Lillis, Hunter Schafer und Udo Kier mit von der Partie.

Zudem sprach Kojima davon, dass er auf Basis von Microsofts Cloud-Technologie eine ganz neue Spielerfahrung erschaffen möchte. Während sich das Team von Kojima Productions nach der Fertigstellung und Veröffentlichung von „Death Stranding 2: On the Beach“ erst einmal eine kleine Auszeit gönnt, möchte Kojima umgehend zu den Arbeiten am nächsten Projekt übergehen.

Ob er sich dabei auf „OD“ oder das Anfang 2024 angekündigte Spionage-Action-Projekt „Physint“ bezieht, ließ Kojima offen.

Weitere Meldungen zu Kojima Productions, OD.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren