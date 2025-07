One-Punch Man: Dieser Anbieter zeigt Season 3 des heißerwarteten Superhelden-Anime

Bereits 2015 wurde die erste Staffel des „One-Punch Man“-Anime veröffentlicht, der auf dem gleichnamigen Manga von Yusuke Murata basiert, der 2009 ursprünglich als Webcomic von ONE begann. 2019 folgte schließlich die zweite Season, während die dritte Staffel im August 2022 offiziell angekündigt wurde.

Doch seitdem warten die Fans auf den Release, während es zwischenzeitlich sogar verdächtig still um die nächsten Abenteuer von Protagonist Saitama wurde. Doch im Februar 2024 wurde endlich der erste Trailer zu Staffel 3 veröffentlicht und nun steht auch fest, wann und vor allem wo die neuen Episoden ausgestrahlt werden.

One-Punch Man Staffel 3 startet im Oktober auf Crunchyroll

Demnach wird Saitama im Oktober dieses Jahres in der dritten Staffel von „One-Punch Man“ zurückkehren. Ein genaues Startdatum steht zwar noch, allerdings wurde bereits bekannt gegeben, dass die Serie erneut im Simulcast auf Crunchyroll, der weltweit führenden Streaming-Plattform für Anime, gezeigt wird. Dadurch können sich Fans die neuen Folgen bereits kurz nach ihrer Erstausstrahlung im japanischen Fernsehen auch hierzulande anschauen.

Für die Produktion von Staffel 3 zeichnet sich erneut Studio J.C.STAFF verantwortlich, die auch schon die zweite Season ablieferten, nachdem die ersten Episoden noch bei MADHOUSE entstanden sind. Für die Regie wird ebenfalls Tomohiro Suzuki zurückkehren, während das Charakterdesign von Chikashi Kubota, Shinjiro Kuroda und Ryosuke Shirakawa stammt. Die musikalische Untermalung übernimmt Makoto Miyazaki.

Saitamas Rückkehr: Was Fans von Season 3 erwarten können

„One-Punch Man“ erzählt die Geschichte von Saitama, einem Hobby-Helden, der aufgrund eines dreijährigen und äußerst intensiven Trainings so stark geworden ist, dass er jeden Gegner mit einem einzigen Schlag besiegen kann. Das Problem: Seine Überlegenheit langweilt ihn zutiefst, da ihm jeglicher Nervenkitzel des Kampfes abhandengekommen ist.

Mit dem jungen Cyborg Genos, der zu seinem Schüler wird, schließt er sich der Hero Association an, um die alltägliche Arbeit eines Superhelden zu verrichten. Konkrete Details zur Handlung der dritten Staffel sind noch nicht bekannt, doch voraussichtlich wird der Höhepunkt des Monster Association Arc aus dem bekannten Manga adaptiert, sodass sich Fans auf jede Menge Kämpfe zwischen der Hero Association und der Monster Association freuen können.

In jedem Fall versuchen die Verantwortlichen ein Ergebnis abzuliefern, dass den Erwartungen der Zuschauer gerecht wird und sie nicht enttäuscht. Das versicherte Atsushi Fujishiro, einer der Produzenten von Staffel 3, Anfang März dieses Jahres. Und weshalb die neuen Folgen so lange auf sich warten lassen? Wie er gestand, gab es Momente, „in denen die Dinge nicht wie geplant liefen“. Doch es lag nicht nur an „unerwarteten Schwierigkeiten“, sondern manchmal auch „am Engagement jedes beteiligten Mitarbeiters, die Dinge noch ein bisschen besser zu machen“.

