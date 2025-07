Perfect Dark: Besteht noch Hoffnung nach dem Aus? Darstellerin ruft zur Rettung auf

In dieser Woche wurde bekannt, dass Microsoft erneut einen groß angelegten Personalabbau vornimmt, der rund vier Prozent der weltweiten Belegschaft betrifft. Dadurch kam es zu etwa 9.000 Entlassungen, die unter anderem auch den Xbox-Bereich betrafen. Neben den gekündigten Mitarbeitern wurden allerdings auch Entwicklungen eingestellt, darunter ein vielversprechendes Projekt von ZeniMax Online.

Und mit The Initiative kam es sogar zur Schließung eines ganzen Studios. Das Team wurde 2018 von den Xbox Game Studios gegründet, um der ikonischen „Perfect Dark“-Reihe von Rare zu einem Comeback zu verhelfen. Doch nun bleibt Protagonistin Joanna Dark vorerst im Dunkeln, was ihre Darstellerin Alix Wilton Regan alles andere als erfreut. Dennoch scheint die Schauspielerin und Synchronsprecherin die Hoffnung noch nicht aufgegeben zu haben.

„Meldet euch, wenn ihr wollt, dass Perfect Dark überlebt“

„Agent Dark gibt nicht auf, und das solltet ihr auch nicht. Es war eine Ehre, mit den talentierten Leuten von The Initiative zusammenzuarbeiten. Mein Herz blutet für alle, die heute davon betroffen sind. Aber genau wie Joanna werden wir alle wieder aufstehen“, schrieb Regan, die zuletzt auch an „Dragon Age: The Veilguard“ und „Cyberpunk 2077“ mitwirkte, in einem X-Beitrag (via GamesRadar).

Daraufhin machte einer der Nutzer den Vorschlag, dass ein anderes Unternemen die Entwickler und „Perfect Dark“ übernehmen sollte, um das Spiel noch zu retten – ähnlich wie es Krafton mit den „Hi-Fi Rush“-Entwicklern von Tango Gameworks getan hat. Daraufhin meldete sich Regan erneut.

Sie entgegnete: „Viele Leute haben sich gemeldet und diese Idee auf meiner Timeline, auf meinem Handy und in meinen DMs verbreitet. Deswegen sage ich es einfach: Ich hoffe, wir leben in einer guten Welt.“ Zudem ergänzte sie, dass die Leute sollen sich „melden, wenn sie wollen, dass Perfect Dark überlebt“.

Weiterer Darsteller beklagt Verlust von „Tausenden von Dollar“

Darüber hinaus meldete sich noch ein weiterer Schauspieler zu Wort: Elias Toufexis, der vor allem für seine Darstellung von Adam Jensen in „Deus Ex: Human Revolution“ und „Deus Ex: Mankind Divided“ bekannt ist und zuletzt auch als Sam Coe in „Starfield“ auftrat, erklärte in einem X-Beitrag (via Eurogamer), dass auch er eine Rolle in „Perfect Dark“ übernehmen sollte.

Nach dem Entwicklungs-Aus ließ er seinem Frust freien Lauf: „Die Einstellung solcher Spiele ist eine ständige Bedrohung. Ich hatte eine ganze Reihe von Drehtagen für Perfect Dark, die einfach gestrichen wurden. Tausende von Dollar, mit denen ich gerechnet und die ich eingeplant hatte, sind einfach weg.“

Im Nachhinein stellte er nochmals klar, dass er „kein geschuldetes Geld oder Ähnliches verloren“ habe, aber „Tage für meine Arbeit an dem Spiel reserviert waren, die Tausende von Dollar an bevorstehender Arbeit gewesen wären.“ Zudem äußerte er seine tiefe Beunruhigung über den aktuellen Zustand der Gaming-Branche, besonders im Xbox-Bereich: „Bei jedem Spiel, an dem ich als Regisseur oder Schauspieler arbeite, wache ich mit der Hoffnung auf, dass es nicht eingestellt wird.“

Weitere Meldungen zu Perfect Dark.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren