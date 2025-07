Resident Evil Survival Unit: Capcom kündigt neues Spiel an, aber ihr könntet enttäuscht sein

Der “Resident Evil”-Kosmos wächst weiter, wie eine Ankündigung auf der Anime Expo in Los Angeles bestätigt. Konsolenspieler gehen jedoch leer aus. Und und auch das gewählte Genre sorgt bei manchen Fans für Stirnrunzeln.

Während viele gespannt auf den nächsten Haupttitel “Resident Evil: Requiem” warten, arbeitet Capcom parallel an einem weiteren Projekt namens “Resident Evil Survival Unit”. Es ist ein Strategiespiel für Mobilgeräte.

Entwickelt wird der Titel von der JoyCity Corporation, bekannt für Mobile Games wie “Pirates of the Caribbean: Tides of War”, in Zusammenarbeit mit Capcom sowie Aniplex Inc. Letzteres Unternehmen ist unter anderem für Anime-Produktionen wie “Bleach” oder “Fate/stay night” bekannt.

Vollständige Präsentation in der kommenden Woche

“Resident Evil Survival Unit” soll das bekannte Survival-Horror-Universum in ein Echtzeitstrategie-Format übertragen. Details zu Gameplay oder Schauplätzen sind bislang nicht bekannt. Fans sollen jedoch am 10. Juli um 18:00 Uhr EDT (hierzulande um Mitternacht) mehr erfahren, wenn ein offizielles Online-Showcase stattfindet.

Die Präsentation wird über den offiziellen YouTube-Kanal des Spiels ausgestrahlt:

“Resident Evil Survival Unit” erscheint für iOS und Android. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Fest steht jedoch, dass der Titel in mehreren Regionen erscheinen soll, darunter Japan, Südkorea, Nordamerika und weitere Teile Asiens, wie Gematsu berichtet. Ob “Resident Evil Survival Unit” als Free-to-Play-Titel oder gegen einen einmaligen Kaufpreis angeboten wird, ist derzeit noch unklar.

Die Ankündigung kam für viele Fans überraschend, da der Fokus der Reihe bislang vor allem auf klassischen Survival-Horror-Elementen lag. Allerdings gab es auch Stimmen, die den Titel gern auf der Konsole sehen würden.

Erst vor wenigen Tagen hatte Capcom die Server von “Resident Evil Re:Verse” abgeschaltet. Vor diesem Hintergrund könnte “Survival Unit” eine neue Option für Mobile-Gaming-Fans innerhalb des Franchises darstellen.

Konsolenspieler hingegen dürfen sich auf “Resident Evil: Requiem” vorbereiten. Der Titel erscheint im Februar 2026 für PS5 und Xbox Series X/S und soll gleichzeitig auch den PC erobern. Im PlayStation Store kann das Spiel bereits auf die Wunschliste gesetzt werden.

