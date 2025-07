Switch 2: „Sie wird den Vorgänger übertreffen“ – Virtuos spricht über Erfolg, Hardware-Power und mehr

Die Switch 2 ist seit knapp einem Monat erhältlich und feiert bereits Erfolge, doch Entwicklerstudio Virtuos ist überzeugt, dass auch der Vorgänger noch übertroffen wird. In einem Interview sprachen zwei Mitarbeiter über den Launch, ihre Gedanken zur Konsole und die Hardware-Power.

Die Switch 2 feierte am 5. Juni ihren weltweiten Launch und legte mit über 3,5 Millionen verkauften Einheiten in nur vier Tagen den erfolgreichsten Marktstart einer Videospiel-Hardware hin. Die Nachfrage ist sogar so enorm, dass Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa sich bereits dafür entschuldigte, nicht genügend Konsolen liefern zu können.

Und auch zukünftig dürfte der Erfolg der Switch 2 anhalten. Davon sind zumindest zwei Entwickler von Virtuos überzeugt, die vor allem als Support-Studio bekannt sind. Seit über 20 Jahren ist das Unternehmen aktiv und werkelte bereits an Spielen wie „Horizon: Zero Dawn“, „Dark Souls Remastered“ oder „Cyberpunk 2077“. Zuletzt lieferte man „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ ab und arbeitet aktuell an „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“.

In einem Interview mit Wccftech sprachen Alex Heise, seines Zeichens Direktor der Geschäftsentwicklung bei Virtuos Nordamerika und Eoin O’ Grady, Technischer Direktor der Virtuos-Tochtergesellschaft Black Shamrock, sprachen sie aber nicht nur über den Erfolg der Switch 2, sondern auch über ihre persönlichen Eindrücke und die Hardware.

Switch 2: Die „konsequenteste Weiterentwicklung“ seit dem SNES

Wie O’ Grady erklärte, geht er davon aus, das die Switch 2 hinsichtlich des Erfolgs sogar ihren Vorgänger „übertreffen“ wird: „Das liegt daran, dass es sich um eine Nintendo-Konsole handelt, die für Innovation und einzigartige Spielerlebnisse bekannt ist, und weil sie die wachsende Nachfrage nach Gaming für unterwegs erfüllt – mit Indie-Perlen, Nintendo-Exklusivtiteln und jetzt auch AAA-Blockbustern.“

Heise hingegen glaubt nicht, „dass irgendjemand diesen Erfolg als am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten vorhergesehen hat“. Allerdings sieht er gleich mehrere Gründe dafür: Zum einen sei die Switch 2 die „konsequenteste Weiterentwicklung“ einer Nintendo-Konsole seit dem SNES. Die Japaner hätten eine „strategische Entscheidung“ getroffen und auf dem „bewährten Erfolg und der starken Marke der ursprünglichen Switch mit einem ähnlichen, aber überzeugenderen Produkt aufgebaut“.

„Keine Nintendo-Konsole hatte je eine 2 im Namen“, sagte Heise, wodurch „der Wert der Switch 2 für Gamer sofort ersichtlich ist und eine Verbesserung gegenüber früheren Konsolenstarts wie der Wii U darstellt“. Ein weiterer wichtiger Faktor sei zudem das „effektive Lieferkettenmanagement“, wodurch es Nintendo gelungen ist, „die Verfügbarkeit ausreichender Einheiten sicherzustellen“.

„Das beste Handgefühl auf dem Markt“

Wie sowohl O’ Grady als auch Heise verrieten, sind sie beide große Fans der Switch 2. „Ich bin selbst seit dem ersten Tag begeistert von der Switch 2 und spiele sie täglich“, sagte Heise, der vor allem von der „Verarbeitungsqualität beeindruckt“ ist. „Die Switch 2 fühlt sich deutlich hochwertiger an als ihr Vorgänger“, während er auch das neue magnetische Klick-System zur Befestigung der Joy-Cons lobt. „Kurz gesagt: Von allen Handheld-Konsolen auf dem Markt bietet die Switch 2 das beste Handgefühl.“

O’ Grady hingegen zeigt sich vor allem über die neue Hardware der Switch 2 erfreut und dass Technologien wie „DLSS und VRR im Handheld-Modus unterstützt“ werden. „Mobile Hardware ist zwangsläufig mit Leistungseinschränkungen konfrontiert“ und diese Funktionen „können das Spielerlebnis massiv verbessern“. Außerdem hebt er die virtuellen Softwarekarten hervor, die „den Spieletausch mit Freunden so einfach wie nie zuvor“ gestalten und „dieses soziale und nostalgische Erlebnis zurückbringen“.

Xbox Series S oder PS4? So leistungsstark ist die Konsole

Was die reine Hardware-Leistung der Switch 2 betrifft, so ordnet der Technische Direktor von Black Shamrock die Konsole in der Nähe der Xbox Series S und der PS4 ein. „GPU-mäßig liegt die Switch 2 etwas unter der Series S; dieser Unterschied ist im Handheld-Modus deutlicher“, erklärte O’ Grady. Doch dafür könnte die Switch 2 gegenüber der Xbox mit „Technologien wie DLSS“ punkten, sodass „die GPU-Fähigkeiten der beiden Konsolen insgesamt vergleichbar sind“.

Doch mit Blick auf die CPU sehen die Dinge anders aus: „Die Switch 2 ähnelt in dieser Hinsicht der PS4, da ihre CPU etwas leistungsstärker ist“, sagte er. Zudem würden gut programmierte Spiele oftmals die CPU stärker als die CPU beanspruchen. Doch ein „ein Spiel, das auf der Xbox Series S flüssig mit 60 FPS läuft, sollte ohne größere Probleme auf die Switch 2 kommen“, genauso wie „Series S-Spiele, die bei 30 FPS liegen und hauptsächlich von der GPU abhängen“.

Komplizierter wird es, wenn Spiele „viele aufwendige Berechnungen für Physik, Animationen oder andere CPU-intensive Elemente“ erfordern. In diesem Fall seien laut O’ Brady zusätzliche Anstrengungen notwendig, um bei der Portierung 30 oder 60 FPS zu erreichen. Hier wäre dann eine „extra Optimierung während der Portierung“ gefragt, um die Leistung anzupassen.

