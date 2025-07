Ab 2,99 Euro für PS5: Mischung aus Städtebau und Dungeon-Management zum PSN-Bestpreis

Wer Spiele mit einer Mischung aus Städtebau und strategischer Erkundung sucht, trifft im PlayStation-Store derzeit auf ein besonders günstiges Angebot. „SteamWorld Build“ kombiniert das Management einer Steambot-Stadt mit dem Erkunden gefährlicher Minen. Ziel ist es, wertvolle Technologien zu bergen, die den Bewohnern die Flucht von einem zerfallenden Planeten ermöglichen.

Das Spiel zeichnet sich durch einen leicht zugänglichen Einstieg, eine handgezeichnete Grafik und den typischen Charme des SteamWorld-Universums aus. Neben dem Aufbau der Stadt stehen das Balancieren von Ressourcen sowie das Meistern von Rätseln und Gefahren in unterirdischen Minen im Fokus.

SteamWorld Build aktuell für 2,99 Euro im Angebot

Im PlayStation-Store kostet „SteamWorld Build“ momentan nur 2,99 Euro statt regulär 29,99 Euro, was einem Rabatt von 90 Prozent entspricht. Hiervon profitieren allerdings nur Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft.

Für Spieler ohne Abo ist der Titel für 5,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 80 Prozent entspricht. Das Angebot läuft noch bis zum 17. Juli 2025 um 0:59 Uhr MESZ. In beiden Fällen ist es ein neuer Bestpreis im PSN. Zuvor wurden in Sale mindestens 10,49 Euro (für PS-Plus-Mitglieder) fällig.

Spieler bewerten „SteamWorld Build“ im PlayStation Store durchschnittlich mit 4,49 von 5 Sternen. Auf Metacritic liegt der Titel bei einem soliden Metascore von 74.

„SteamWorld Build“ bietet Spielern die Möglichkeit, ihre Stadt mithilfe einer intuitiven Steuerung wachsen zu lassen, während sie zugleich strategisch Ressourcen verwalten. Der Dungeon-Management-Aspekt sorgt für zusätzliche Spielanreize, da in den Tiefen der Minen sowohl wertvolle Schätze als auch gefährliche Gegner warten.

Wer ein Spiel sucht, das entspanntes Bauen mit spannender Erkundung kombiniert, könnte bei diesem Angebot einen Blick riskieren – vor allem zum aktuellen Tiefpreis von 2,99 Euro bzw. 5,99 Euro ohne PS-Plus-Abo.

Neben „SteamWorld Build“ als Einzelkauf gibt es aktuell weitere Rabatte innerhalb der Reihe. So sind unter anderem folgende Titel und Bundles im Angebot:

SteamWorld Heist:

Standard: 5,99 € (60 % Rabatt)

PS Plus: 4,49 € (70 % Rabatt)

SteamWorld Heist 2:

Standard: 11,99 € (60 % Rabatt)

PS Plus: 10,49 € (70 % Rabatt)

SteamWorld Heist Complete Bundle:

Standard: 15,99 € (60 % Rabatt)

PS Plus: 11,99 € (70 % Rabatt)

SteamWorld Dig:

Standard: 1,79 € (80 % Rabatt)

PS Plus: 0,89 € (90 % Rabatt)

SteamWorld Build & Dig Bundle:

Standard: 6,99 € (80 % Rabatt)

PS Plus: 3,49 € (90 % Rabatt)

SteamWorld Build Deluxe Edition:

Standard: 13,99 € (60 % Rabatt)

PS Plus: 10,49 € (70 % Rabatt)

Die Rabatte sind Teil einer größeren Aktion im PlayStation-Store, bei der Tausende Spiele, Editionen und Erweiterungen deutlich günstiger angeboten werden. Wir berichteten im Laufe der Woche.

