Banjo-Kazooie: Comeback des Rare-Klassikers? Zwei Studios sollen interessiert sein

Im Jahr 1998 veröffentlichte Rare mit „Banjo-Kazooie“ eines der wohl beliebtesten Jump & Runs aller Zeiten: Das Abenteuer des Bären Banjo und seines Vogel-Begleiters Kazooie entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem absoluten Kritikerliebling und gilt heute als Klassiker seines Genres – nicht selten wird es in einem Atemzug mit „Super Mario 64“ genannt.

200 kam es zu einer Fortsetzung und nachdem Microsoft Entwickler Rare zwei Jahre später übernommen hatte, folgte 2008 mit „Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts“ der letzte Teil des Franchises. Allerdings wich das Spiel stark von der ursprünglichen Formel ab, was zu gemischten Reaktionen führte. Seitdem sehen sich die Fans nach einem echten Comeback.

Zwar gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte, doch etwas Konkretes ist bislang nicht zustande gekommen. Nun aber wurde die Hoffnung auf eine Rückkehr von „Banjo-Kazooie“ erneut geweckt: Neuesten Berichten zufolge soll Microsoft trotz der jüngsten Geschehnisse nach wie vor an einer Wiederbelebung des Franchises interessiert sein.

Microsoft „hört sich Vorschläge an“

Wie TheGamer berichtet, wurde „Banjo-Kazooie“ in der neuesten Ausgabe des VGC-Podcasts thematisiert, in dem vor allem über den groß angelegten Personalabbau bei Microsoft gesprochen wurde, der in dieser Woche erfolgte. Dabei kamen die Teilnehmer der Gesprächsrunde auch auf Rare zu sprechen und VGC-Chefredakteur Andy Robinson gewährte einige Einblicke rund um das einst so erfolgreiche Franchise.

Er erklärte, er habe „kürzlich gehört, dass Vorschläge zur Wiederbelebung von Banjo-Kazooie angehört werden“. Dabei sollen sich vor allem zwei Entwicklerstudios immer wieder ins Gespräch gebracht haben: „Immer wieder fällt der Name Toys for Bob, die unbedingt eins [„Banjo-Kazooie“] machen wollen. Lustigerweise habe ich auch von Moon Studios gehört, die ebenfalls großes Interesse haben“, so Robinson weiter.

Und angeblich bestehe nicht nur großes Interesse daran, „Banjo-Kazooie“ in Form eines Videospiels zurückzubringen: Wie der Videospiel-Journalist außerdem verriet, herrschen wohl auch rege Diskussionen über eine mögliche Adaption: „Es gibt immer wieder Gerüchte über Interesse an einem Zeichentrickfilm oder einem Film“.

Toys for Bob und Moon Studios haben Interesse an Banjo-Kazooie

Wie es für „Banjoo-Kazooie“ in Zukunft letztendlich wirklich weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Doch offenbar brauchen die Fans ihre Hoffnung auf ein Comeback noch lange nicht begraben. Toys for Bob lieferte zuletzt das im Jahr 2020 veröffentlichte „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ ab und verhalf davor auch schon „Spyro the Dragon“ mit der „Reignited Trilogy“ zu einer Rückkehr. Interesse an „Banjoo-Kazooie“ bekundete das Studio zuletzt im April.

Die in Österreich ansässigen Moon Studios, die vor allem für „Ori and the Blind Forest“ und dessen Fortsetzung bekannt sein dürften, arbeiten derzeit mit „No Rest for the Wicked“ an einem Action-Rollenspiel, das sich seit dem April des letzten Jahres in der Early-Access-Phase für den PC befindet. Ein Termin für die Vollversion und geplanten Konsolenfassungen steht noch nicht fest.

Und was Rare betrifft – die ursprünglichen „Banjo-Kazooie“-Entwickler wurden im Zuge der jüngsten Xbox-Entlassungen schwer getroffen: Mehrere Mitarbeiter des Studios, das zuvor hauptsächlich an „Sea of Thieves“ gearbeitet hatten, mussten ihren Posten räumen. Und auch das neue Projekt „Everwild“, das sich bereits seit einigen Jahren in Entwicklung befand, wurde eingestellt, während mit Gregg Mayles einer der erfahrensten Spieledesigner seinen Abschied verkündet hat.

