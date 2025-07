Cyberpunk Edgerunners 2: Fortsetzung zum Anime-Hit offiziell angekündigt

Die 2022 veröffentlichte und im Universum von „Cyberpunk 2077“ angesiedelte Anime-Serie „Cyberpunk: Edgerunners“ zählt zu den erfolgreichsten und auch beliebtesten Videospiel-Adaptionen überhaupt. Dementsprechend sehnten sich die Fans nach weiteren Geschichten aus Night City und im vergangenen September bestätigten CD Projekt RED und Netflix, dass das Projekt fortgesetzt wird.

Das wohl in Kürze mit der Ankündigung einer neuen Staffel zu rechnen ist, wurde Anfang Juni auf dem offiziellen X-Account von „Cyberpunk: Edgerunners“ angedeutet, als „der nächste Datadrop“ für die Anime Expo 2025 in Aussicht gestellt wurde, die vom 3. bis zum 6. Juli in Los Angeles stattfindet. Und tatsächlich: „Cyberpunk Edgerunners 2“ ist nun offiziell.

Es geht zurück nach Night City

Im Rahmen der Messe wurde „Cyberpunk: Edgerunners 2“ bestätigt: Die Serie befindet sich in der Produktion, für die sich erneut das japanische Animationsstudio TRIGGER verantwortlich zeichnen wird. Hinter den Kulissen kommt es jedoch zu einem Führungswechsel: Ab sofort wird Kai Ikarashi die kreative Leitung über die kommenden Episoden übernehmen. Zuletzt fungierte er als Regisseur für die sechste Folge der ersten Staffel.

Weitere Details zu „Cyberpunk: Edgerunners 2“ wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben. Fest steht nur, dass eine neue und eigenständige Geschichte in zehn Episoden erzählt wird, „eine ungeschminkte Chronik von Erlösung und Rache“, wie es in einem X-Beitrag der Verantwortlichen heißt. Weiter: „Wenn die Welt vom Spektakel geblendet ist, welche Extreme musst du erreichen, damit deine Geschichte Beachtung findet?“

Eine „Chronik der Erlösung und Rache“

Bartosz Sztybor, Showrunner, Story-Autor und Produzent von „Cyberpunk: Edgerunners 2“ sagte außerdem: „Davids Geschichte mag vorbei sein, aber in Night City gibt es noch viel mehr zu entdecken. Und das legendäre Animationsstudio TRIGGER wieder mit an Bord zu haben, macht uns bei CD PROJEKT RED so begeistert, eine rohe, echte Chronik der Erlösung und Rache vorzustellen, etwas, das sich von dem unterscheidet, was wir bisher gemacht haben.“

Neben Sztybor und Regisseu Ikarashi werden zudem Kanno Ichigo als leitender Charakterdesigner und Masahiko Otsuka, der für die Drehbuchadaption verantwortlich sein wird, an „Cyberpunk: Edgerunners 2“ mitwirken. Besucher des Panels auf der Anime Expo bekamen obendrein einen ersten Teaser zu Gesicht, der vermutlich zu einem späteren Zeitpunkt auch für alle anderen veröffentlicht wurde.

Darüber hinaus wurden lediglich das offizielle Poster-Art präsentiert, welche ihr weiter oberhalb in dieser Meldung begutachten könnt. Wann genau Cyberpunk: Edgerunners 2 ausgestrahlt wird, ist noch unklar, da ein konkreter Starttermin bisher nicht genannt wurde.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk: Edgerunners.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren