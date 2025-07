Insomniac Games: Nicht nur Wolverine, sondern auch weitere Projekte in Entwicklung

Insomniac Games arbeitet bekanntlich an „Marvel’s Wolverine“, doch offenbar werkelt das PlayStation Studio hinter den Kulissen noch an weiteren, bislang unangekündigten Projekten. Das geht jetzt zumindest aus dem LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters hervor.

Insomniac Games, die seit 2019 ein Teil der PlayStation Studios sind und zuletzt im Jahr 2023 „Marvel’s Spider-Man 2“ abgeliefert haben, arbeiten derzeit mit „Marvel’s Wolverine“ am nächsten Superhelden-Abenteuer, das bereits im September 2021 im Rahmen eines PlayStation Showcase offiziell angekündigt wurde.

Doch parallel dazu scheint das Studio hinter verschlossenen Türen noch an zwei weiteren Projekten zu werkeln, die bislang noch nicht enthüllt wurden. Das ging jetzt aus dem LinkedIn-Profil eines Mitarbeiters von Insomniac Games hervor, der zuvor auch schon an der Entwicklung von „Marvel’s Spider-Man 2“ beteiligt war.

Insomniac Games arbeitet neben Wolverine an zwei weiteren Spielen

Wie DualShockers berichtet und sich dabei auf einen X-Beitrag von Noticias PlayStation beruft, handelte es sich bei dem besagten Mitarbeiter um einen „erfahrenen Charakter- und Konzeptkünstler“, dessen Name aus offensichtlichen Gründen nicht genannt wird. Und seinem LinkedIn-Profil zufolge arbeitet er nicht nur an „Marvel’s Wolverine“, sondern auch noch an zwei weiteren, „noch nicht angekündigten Spielen“.

Um welche Titel es sich dabei im Detail handelt, lässt sich derzeit nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Allerdings lässt sich spekulieren, vor allem, nachdem der Hacker-Angriff auf Insomniac im Dezember 2023 einige Informationen ans Tageslicht gebracht hatte. Demnach soll das Studio auch noch an „Marvel’s Venom“ und „Marvel’s Spider-Man 3“ arbeiten. Gerade letztgenannter Titel dürfte aufgrund der erfolgreichen Vorgänger eine sichere Bank sein.

Was könnte Insomniac geplant haben? Wolverine später als vermutet?

Bis mit einem neuen Spiel von Insomniac Games zu rechnen oder eine offizielle Ankündigung zu erwarten ist, dürfte allerdings noch etwas Zeit vergehen. Dem damaligen Hacker-Leak zufolge sollte „Marvel’s Venom“ angeblich für den Herbst 2025 geplant sein und bislang wurde von offizieller Seite aus noch nichts in dieser Richtung bestätigt.

Stattdessen warten die Fans nach wie vor sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu „Marvel’s Wolverine“, dessen Ankündigung bereits vier Jahre zurückliegt und erstes Gameplay nach wie vor nicht in Sicht ist. Wann mit der Veröffentlichung zu rechnen ist, ist ebenfalls nicht bekannt. Zuletzt listete Sony den Titel im Rahmen des jüngsten Geschäftsberichts als „zukünftig“ und nannte kein genaues Jahr mehr.

Dass die Fans womöglich länger als vermutet auf das Abenteuer mit dem wohl bekanntesten X-Men warten müssen, behauptete kürzlich auch der YouTuber THE MAGGSHOW (via r/GamingLeaksAndRumours), der angeblich über Insider-Informationen verfüge. Demnach solle „Marvel’s Wolverine“ erst 2027 erscheinen. Doch dafür sei mit „Marvel’s Venom“ bereits im nächsten Jahr zu rechnen.

Außerdem kam der vermeintliche Leaker auch auf „Marvel’s Spider-Man 3“ zu sprechen und mutmaßt, dass der Release 2029 erfolgen könnte – wahrscheinlich für die PlayStation 6 oder aber als Cross-Gen-Titel für PS6 und PS5.

Laut dem Hacker-Leak vom Dezember 2023 arbeitet Insomniac Games zudem an einem neuen „Ratchet & Clank“ (der letzte Teil, „Rift Apart“, wurde 2021 veröffentlicht), einem „Marvel’s X-Men“-Spiel und einer völlig neuen, bisher unbekannten IP, die allerdings erst für 2031 oder 2032 geplant sei.

