My Dress-Up Darling Season 2: Eine der meisterwarteten Anime-Fortsetzungen 2025 ist endlich da – Serienvorschau

My Dress-Up Darling Season 2:

Euch steht der Sinn nach einer RomCom-Anime-Serie mit Wohlfühl-Garantie? Dann dürft ihr nicht Season 2 von "My Dress-Up Darling" verpassen! Die heißerwartete Fortsetzung des Anime-Hits startet endlich bei Crunchyroll.

Vor gut dreieinhalb Jahren hat die Romance-Anime-Serie „My Dress-Up Darling“ aus dem Hause CloverWorks („Horimiya“) zahlreiche Fanherzen im Sturm erobert. Zu verdanken ist dies in erster Linie sicherlich dem Mix aus sympathischen Hauptcharakteren, einer guten Portion Comedy (und Fan-Service) sowie viel Liebe zum Detail. Nun legt das Sony-Animationsstudio mit Season 2 nach, denn die heißerwartete Fortsetzung des Anime-Hits steht endlich in den Startlöchern!

Wir hatten bereits vorab die Gelegenheit, uns die ersten beiden Episoden der 2. Staffel anzuschauen, ehe diese hierzulande am 5. Juli bei Crunchyroll starten. Wie uns der Auftakt von Season 2 gefallen hat, verraten wir euch in den nachfolgenden Zeilen unserer Serienvorschau.

Marin und Gojo starten ein neues Cosplay-Projekt

Für den Fall, dass „My Dress-Up Darling“ bisher aus irgendwelchen Gründen an euch vorbeigegangen sein sollte, verraten wir euch hier kurz und knapp, worum es im Anime-Hit geht: Im Mittelpunkt der Romance-Show stehen die beiden Schüler Marin und Gojo. Während Marin überaus extrovertiert ist und für Anime, Cosplay und Videospiele brennt, ist Gojo in sich gekehrt und schüchtern. Gemeinsam tauchen sie in die bunte Welt der Cosplays ein.

In der ersten Episode der 2. Staffel von „My Dress-Up Darling“ arbeiten Marin und Gojo an einem Bunny-Cosplay.

Marin hat zwar eine innige Leidenschaft, mit der sie ihren Klassenkameraden ansteckt, allerdings besitzt sie kein handwerkliches Geschick. Gojo, der hervorragend schneidern kann und sich auch mit Make-up auskennt, da er in der Puppenmanufaktur seines Großvaters arbeitet, möchte ihr mit seinem Wissen helfen. Sie müssen jedoch erkennen, dass sie beide noch viel zu lernen haben. Zu Beginn von Season 2 haben sie sich ein neues Cosplay-Projekt vorgenommen.

Im Staffelauftakt sehen sie sich gemeinsam eine Anime-Serie an, von der sich Marin hat inspirieren lassen. Sie möchte ein Bunny-Outfit von einem der weiblichen Hauptcharaktere tragen. Hier kommt eine große Stärke von „My Dress-Up Darling“ zum Vorschein, denn die Show beweist eine ungemeine Liebe fürs Detail. Gojo und Marin sehen sich immer wieder mit Problemen konfrontiert, vor denen auch reale Cosplayer oft stehen, denn nur weil etwas in animierter Form funktioniert, muss das nicht auch für die Realität gelten.

Charakterentwicklung und viel Humor

Die größte Stärke von „My Dress-Up Darling“ sind jedoch auch in Season 2 weiterhin ganz klar Marin und Gojo selbst. Unser Protagonist schließt sich Marin und einigen ihrer Freunde für einen Karaoke-Abend an, allerdings fühlt er sich zunächst ziemlich deplatziert. Mehr noch, denn als Gojo darauf angesprochen wird, warum er sich so gut mit Dingen auskennt, die ja typischerweise eher mit Mädchen assoziiert werden, kommen schmerzhafte Erinnerungen hoch.

Marin und ihre Freunde haben sich für einen Karaoke-Abend verkleidet.

Als er noch klein war, stießen seine Begeisterung und Leidenschaft für Puppen auf wenig Verständnis. Gerade die Worte, die ein Mädchen damals zu ihm gesagt hatte, haben tiefe Spuren hinterlassen. Doch nun trifft er neben Marin noch weitere Menschen, die ihn nicht dafür verurteilen, sondern es ganz normal finden. Es ist ein wundervoller kleiner Moment, in dem Gojo dieses alte Trauma überwinden und als Mensch daran wachsen kann.

Doch nur weil es ein paar charakterfokussierte Momente in den ersten zwei Episoden der 2. Staffel von „My Dress-Up Darling“ gibt, kommt der Humor nicht zu kurz. Viele kleine Augenblicke, gerade das eine oder andere Missverständnis zwischen Gojo und Marin, werden mit einer guten Portion Comedy aufgelöst. Etwa, wenn Marins Freunde unsere beiden Hauptfiguren fragen, ob sie womöglich miteinander ausgehen oder vielleicht schon ein Paar sind. Das bringt beide ordentlich ins Schwitzen, denn sie haben bisher nicht über ihre Gefühle gesprochen.

Marins und Gojos Beziehung hat sich weiterentwickelt

Dennoch ist klar, dass sich die Beziehung unserer beiden Protagonisten seit Season 1 des Anime-Hits weiterentwickelt hat. In der zweiten Folge ist Marin krank und Gojo macht sich so große Sorgen um seine Freundin, dass er zu ihr nach Hause geht und sich um sie kümmert. Auch wenn er sich über seine Gefühle noch nicht wirklich sicher ist, hat er sich doch noch nicht ernsthaft damit auseinandergesetzt, sorgt er sich um sie, was zu einigen süßen Momenten führt.

Seit Staffel 1 von „My Dress-Up Darling“ sind sich Marin und Gojo nähergekommen.

All das fühlt sich allerdings nie zu übertrieben an – ganz im Gegenteil. Eine der besten Qualitäten von „My Dress-Up Darling“ ist, dass sich Marin und Gojo absolut glaubhaft sowie nachvollziehbar anfühlen. Es sind gut geschriebenen Charaktere, mit denen wir, sei es in mal peinlichen oder auch mal herzerwärmenden Situationen, sehr gerne mitgefiebert haben und Season 2 scheint genau dort weiterzumachen, wo die 1. Staffel vor dreieinhalb Jahren aufgehört hatte.

Darüber hinaus kann Season 2 des Anime-Hits mit einem angenehmen Soundtrack und wunderschönen Bildern begeistern. Allein visuell zeigt sich in den ersten beiden Episoden der 2. Staffel regelmäßig das Talent des Teams von CloverWorks. Wie spielerisch leicht zwischen verschiedenen Zeichenstilen hin und her gewechselt wird, macht einen nicht unerheblichen Teil des Spaßes aus, von den detaillierten Bildern ganz zu schweigen.

Des Weiteren konnten uns die geschmeidigen Animationen überzeugen, sei es in den Gesichtern der Charaktere oder auch in kleinen Details wie den flüssigen Bewegungen von Händen. Es ist spürbar, wie viel Zeit, Arbeit und Herzblut das Team in die audiovisuellen Qualitäten der Anime-Serie gesteckt haben. Zudem machen die japanischen Synchronschauspieler einmal mehr einen hervorragenden Job und hauchen den Figuren wundervoll Leben ein.

Season 2 von „My Dress-Up Darling“ startet am 5. Juli 2025 exklusiv bei Crunchyroll im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln. Eine deutsche Synchronisation ist bereits bestätigt, hat jedoch gegenwärtig noch keinen Starttermin.

Einschätzung: sehr gut „My Dress-Up Darling“ macht mit Season 2 genau dort weiter, wo die 1. Staffel vor rund dreieinhalb Jahren aufgehört hatte und fährt damit goldrichtig. Alles, was Fans bereits zuvor an der Romance-Anime-Serie geliebt haben, ist wieder da: Es gibt jede Menge süße Momente mit Herz, viel Humor und auch den einen oder anderen ernsteren Moment inmitten des Trubels. All das vermischt sich einmal mehr zu einer Serie, die jede Menge Spaß macht und euch am Ende einer Folge sicherlich mit einem wohligen Gefühl zurücklassen wird. Der Fokus auf Cosplay hebt den Anime-Hit außerdem angenehm von verschiedenen anderen RomCom- beziehungsweise Slice-of-Life-Anime ab und schafft es gekonnt, die Faszination für diese Kunstform zu vermitteln. Davon einmal abgesehen sind Gojo und Marin gemeinsam herzallerliebst anzuschauen, wobei sie zwar gerne etwas überdreht reagieren, dabei jedoch nie unnatürlich wirken. Falls euch der Sinn nach einer ruhigen und gleichzeitig doch mitreißenden Anime-Serie steht, solltet ihr hier bei Crunchyroll unbedingt reinschauen.

Weitere Meldungen zu My Dress-Up Darling, Serien-Vorschau, crunchyroll.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren