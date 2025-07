PS6: Launch später als erwartet? Insider-Infos zum möglichen Veröffentlichungszeitraum

In diesem Jahr feiert die PS5 bereits ihren fünften Geburtstag, denn Sonys aktuelle Konsole kam am 19. November 2020 weltweit auf den Markt. Angesichts vergangener Generationen dürfte die PS5 damit voraussichtlich schon die Hälfte ihres Lebenszyklus hinter sich haben. Kein Wunder also, dass sich zuletzt vermehrt Berichte und Gerüchte zur PS6 häuften.

Zuletzt betrug der Lebenszyklus von PS3 und PS4 jeweils etwa sieben Jahre. Demnach wäre mit der PS6 bereits in zwei Jahren zu rechnen. Oder etwa doch nicht? Ein bekannter Insider hat jetzt neue Informationen zum angeblichen Veröffentlichungszeitraum geteilt, denen zufolge die PS6 wohl noch etwas länger auf sich warten lassen soll.

PS6-Release erst 2029?

Bei dem besagten Insider handelt es sich um Detective Seeds, dessen Glaubwürdigkeit in der Community als umstritten gilt, da er zuletzt nur wenige korrekte Vorhersagen liefern konnte. Dennoch möchten wir euch seine angeblichen Informationen nicht vorenthalten. In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X schreibt er (via Tech4Gamers), seine Infos stammen von „einem PlayStation-Ingenieur, der an der Hardware mitarbeitet“.

Und seinen Aussagen zufolge solle Sony die PS5 erstmals im Jahr 2028 „ankündigen“ und der Öffentlichkeit präsentieren. Mit einem Launch der Next-Gen-Konsole sei hingegen erst im darauffolgenden Jahr zu rechnen, angeblich „im Spätherbst/Frühwinter 2029“. Die Dev-Kits soll Sony aber „voraussichtlich im Frühjahr 2026 verteilen, zeitgleich mit dem Upgrade der PS5 Pro auf FSR4“.

PlayStation-Architekt Cerny: „Mein Zeitrahmen ist auf mehrere Jahre ausgelegt“

Das vom Leaker angesprochene FSR 4-Update für die PS5 Pro wurde auch erst im Laufe dieser Woche in einem Interview von Mark Cerny, dem leitenden Architekt der PlayStation-Hardware, thematisiert. Die neue Upscaling-Technologie dient als „Drop-in-Ersatz für das aktuelle PSSR“, soll sich nahtlos in bereits veröffentlichte Spiele integrieren lassen und für eine noch bessere Bildqualität und stabilere Bildraten sorgen.

Und im selben Interview kam Cerny auch auf die PS6 zu sprechen und deutete ebenfalls an, dass der Launch der Konsole vermutlich eher später als früher erfolgen könnte. „Was ich versuche, ist, mich auf die nächste Konsolengeneration vorzubereiten, daher ist mein Zeitrahmen hier auf mehrere Jahre ausgelegt“, erklärte der Systemarchitekt.

Sollte die PS6 tatsächlich erst 2029 erscheinen, würde die PS5 zur Sony-Konsole mit dem längsten Lebenszyklus aufsteigen. Und dieses Szenario ist nicht unbedingt unwahrscheinlich. Die Zyklen haben sich in der Vergangenheit ohnehin mit jeder Generation verlängert: Während die erste PlayStation etwa 5 Jahre auf dem Markt war, bis ihr Nachfolger erschien, waren es bei der PS2 bereits 6 bis 6,5 Jahre, bei der PS3 schon 6,5 bis 7 Jahre und bei der PS4 zuletzt ungefähr 7 Jahre.

Dazu kommt, dass die aktuelle Konsolengeneration, unter anderem durch die Coronavirus-Pandemie, ohnehin „verlangsamt“ wurde. Diese Meinung teilte auch der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida in einem Interview. Aus diesem Grund könnte eine Veröffentlichung der PS6 im Jahr 2027 „etwas zu früh“ sein. Zudem kam mit der PS5 Pro erst im vergangenen November ein Upgrade auf den Markt.

