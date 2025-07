Subnautica 2: Wechsel an der Spitze sorgen für Kontroversen – Entwickler reagieren auf Sorgen der Spieler

Im Rahmen des Xbox Partner Programms kündigten die Entwickler von Unknown Worlds im vergangenen Jahr offiziell die laufenden Arbeiten an „Subnautica 2“ an und bestätigten, dass der Nachfolger noch 2025 in den Early Access starten wird.

PlayStation-Spieler schauen dabei allerdings erneut in die Röhre: Der Early-Access-Start ist ausschließlich für den PC sowie die Xbox Series X/S vorgesehen. In den vergangenen Tagen sorgte „Subnautica 2“ jedoch aus einem anderen Grund für Schlagzeilen. Wie Publisher Krafton bestätigte, kam es zu weitreichenden Veränderungen in der Führungsetage von Unknown Worlds.

Im Zuge dieser Umstrukturierung müssen mit Charlie Cleveland, Ted Gill und Max McGuire gleich drei Gründer des Studios und kreative Köpfe hinter dem ursprünglichen „Subnautica“ ihre Posten räumen. Ihre Nachfolge tritt Steve Papoutsis an, der zuletzt als CEO von Striking Distance („The Callisto Protocol“) tätig war.

Spieler sorgen sich um die Ausrichtung von Subnautica 2

Bei der Community kam dieser drastische Schritt erwartungsgemäß alles andere als gut an und weckte unschöne Erinnerungen an die Übernahme von Unknown Worlds durch Krafton im Jahr 2021.

„Die Pressemitteilung sagt im Grunde schon, worum es geht. Überall darin finden sich Formulierungen, die besagen, dass der Neue das Spiel viel schneller entwickeln wird“, fasste ein Nutzer die Befürchtungen der Fans zusammen.

Und weiter: „Das ist ein durchgängiges Thema, mit dem sie uns den Wechsel schmackhaft machen wollen. Mein Verdacht ist, dass sie das angekündigt haben, bevor die Leute, die gehen mussten, sagen konnten, dass man von ihnen verlangt hat, Qualität zugunsten von Geschwindigkeit zu opfern…“

Andere Spieler befürchten zudem, dass der Wechsel an der Spitze und das Ausscheiden der ursprünglichen Serienschöpfer zu Änderungen am spielerischen Konzept von „Subnautica 2“ führen könnten. In einer Mitteilung an die Community griffen die Entwickler die Sorgen der Spieler auf und versicherten, dass diese ungerechtfertigt sind.

Trotz des Wechsels an der Spitze soll es spielerisch nämlich zu keinen Änderungen kommen. Auch am ursprünglichen Konzept von „Subnautica 2“ halten die Entwickler demnach fest.

Teamstrukturen bleiben erhalten

„Wir wissen, dass ihr viele Fragen und Bedenken bezüglich der Mitteilung unseres Publishers zu den Führungswechseln bei Unknown Worlds habt“, so das offizielle Statement. „Zunächst möchten wir einen Moment innehalten und an die Vision sowie die Grundwerte von Erforschung und Entdeckung erinnern, die Subnautica von Anfang an geprägt haben.“

„Diese Werte haben nicht nur die Identität der gesamten Reihe mitgestaltet, sondern leiten auch weiterhin unser tägliches Denken, Entwickeln und Schaffen. Wir glauben fest an diese Werte und setzen alles daran, sie auch in Subnautica 2 aufrechtzuerhalten“, versprechen die Verantwortlichen.

Anschließend heißt es in der Stellungnahme, dass der Wechsel an der Spitze von Unknown Worlds keinen Einfluss auf die Struktur des „Subnautica 2“-Teams haben wird: „Was Subnautica 2 betrifft, bleibt das Team, das in den letzten Jahren tagtäglich an dem Spiel gearbeitet hat, vollständig unverändert.“

„Dieses Team besteht aus Veteranen der Subnautica-Reihe – von den frühesten Tagen des Originals bis hin zu vielen großartigen und talentierten Entwicklerinnen und Entwicklern, die später dazukamen, um unsere Vision von Subnautica 2 Wirklichkeit werden zu lassen.“

Das komplette Statement der Verantwortlichen ist auf der offiziellen Website zu finden.

Weitere Meldungen zu Subnautica 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren