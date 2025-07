Toxic Commando: Mit Screenshots und Features – Leak zum Koop-Shooter von Saber Interactive

Ein auf Reddit veröffentlichter Leak, darunter Screenshots, gewährt mögliche Einblicke in das 2023 angekündigte „Toxic Commando“. Die zuvor unveröffentlichten Informationen betreffen Spielelemente und stammen aus inzwischen gelöschten Beiträgen eines Reddit-Nutzers namens StormSwitch.

Sollten die Angaben des Leaks (via Insider Gaming) zutreffen, wird sich „John Carpenters Toxic Commando“ in einigen Punkten von bekannten Koop-Titeln wie „Left 4 Dead“ oder „Back 4 Blood“ unterscheiden. So sollen Missionen an spezifische Gebiete gebunden sein, anstatt die Spieler lediglich von einem Start- zu einem Zielpunkt zu führen.

Außerdem scheint die Fahrzeugnutzung in „Toxic Commando“ eine größere Rolle zu spielen. Laut Leak verfügen Fahrzeuge über Tankanzeigen, sodass sich der Tank leert, wenn kein Treibstoff gefunden wird. Zudem lassen sich die Fahrzeuge mit Geschütztürmen ausrüsten oder durch Upgrades verbessern, etwa mit einer lauteren Hupe, die zusätzliche Zombies anlockt.

Für Wiederspielwert soll ein System sorgen, das verschiedene Schwierigkeitsgrade, aufrüstbare Charaktere und anpassbare Waffen umfasst. Ein zentraler Knotenpunkt dient laut Leak als Operationsbasis, in der Ausrüstung verbessert und Waffen getestet werden können.

Warum die Beiträge vom Reddit-User wieder gelöscht wurden, ist nicht bekannt. Einen Blick auf die Bilder, die angeblich von „Toxic Commando“ stammen, können Spieler auf imgur.com werfen.

Release war schon für 2024 geplant

Die bereits 2023 veröffentlichte Spielbeschreibung gewährte erste Einblicke in das Szenario von „Toxic Commando“: In einer nahen Zukunft endet ein Experiment zur Nutzung der Erdenergie in einer Katastrophe. Ein Wesen namens Schlammgott (Sludge God) beginnt, die Umwelt zu verändern und Lebewesen in untote Kreaturen zu verwandeln. Die Handlung folgt einer Söldnertruppe, die gegen diese Bedrohung vorgehen soll. Laut Entwickler wird das Spiel vom Stil der 80er-Jahre und von der Handschrift John Carpenters geprägt.

„Seine einzigartige Vision, seine unvergleichliche Expertise im Storytelling und seine Fähigkeit, eindringliche Atmosphären zu schaffen, haben uns dabei geholfen, dieses völlig neue, von den 80er Jahren inspirierte Erlebnis auf die nächste Stufe zu heben“, erklärte Tim Willits, Chief Creative Officer bei Saber Interactive, in Bezug auf den Regisseur, Drehbuchautor und Produzenten John Carpenter.

Nachfolgend die Ankündigung aus dem Jahr 2023 samt Video:

Die Veröffentlichung von „Toxic Commando“ ist für PS5, Xbox Series S/X und PC vorgesehen. Ursprünglich war ein Release im Jahr 2024 geplant. Doch auch in der ersten Jahreshälfte 2025 ließ sich der Titel nicht blicken. Mit 2,3 Millionen Aufrufen des Ankündigungstrailers allein auf dem Kanal von Focus Entertainment zeigt sich, dass Spieler durchaus interessiert sind.

Weitere Meldungen zu John Carpenter's Toxic Commando.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren